https://ria.ru/20240726/pomosch-1962105542.html

В России увеличат размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов

В России увеличат размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов - РИА Новости, 26.07.2024

В России увеличат размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов

Размер финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах вырастет в полтора раза, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:06

2024-07-26T11:06

2024-07-26T12:21

россия

общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Размер финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах вырастет в полтора раза, сообщила пресс-служба правительства."Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал в мае 2024 года", — говорится в сообщении.Так, единовременная материальная помощь вырастет с десяти тысяч до 15 тысяч рублей на человека.Предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости:Также правительство проиндексирует размер единовременных пособий людям, получившим вред здоровью. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред, выплаты увеличатся с 400 тысяч до 600 тысяч рублей на человека. При причинении легкого вреда здоровью эта сумма вырастет с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.Выплаты родственникам погибших вырастут с миллиона до 1,5 миллиона рублей на каждого умершего.

https://ria.ru/20240325/zakon-1935731682.html

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