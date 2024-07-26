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В России увеличат размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов
В России увеличат размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов - РИА Новости, 26.07.2024
В России увеличат размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов
Размер финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах вырастет в полтора раза, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:06
2024-07-26T11:06
2024-07-26T12:21
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Размер финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах вырастет в полтора раза, сообщила пресс-служба правительства."Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал в мае 2024 года", — говорится в сообщении.Так, единовременная материальная помощь вырастет с десяти тысяч до 15 тысяч рублей на человека.Предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости:Также правительство проиндексирует размер единовременных пособий людям, получившим вред здоровью. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред, выплаты увеличатся с 400 тысяч до 600 тысяч рублей на человека. При причинении легкого вреда здоровью эта сумма вырастет с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.Выплаты родственникам погибших вырастут с миллиона до 1,5 миллиона рублей на каждого умершего.
https://ria.ru/20240325/zakon-1935731682.html
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россия, общество
В России увеличат размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов
Размер помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов, вырастет в 1,5 раза
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Размер финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах вырастет в полтора раза, сообщила пресс-служба правительства
.
"Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал в мае 2024 года", — говорится в сообщении.
Так, единовременная материальная помощь вырастет с десяти тысяч до 15 тысяч рублей на человека.
Предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости:
- при частичной утрате она вырастет с 50 тысяч до 75 тысяч рублей;
- при полной утрате — с 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Также правительство проиндексирует размер единовременных пособий людям, получившим вред здоровью. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред, выплаты увеличатся с 400 тысяч до 600 тысяч рублей на человека. При причинении легкого вреда здоровью эта сумма вырастет с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Выплаты родственникам погибших вырастут с миллиона до 1,5 миллиона рублей на каждого умершего.