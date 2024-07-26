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В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации - РИА Новости, 26.07.2024
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10:48 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/polsha-1962099815.html
В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации
В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации - РИА Новости, 26.07.2024
В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации
Польско-американские учения истребительной авиации начались в Польше, сообщает Войско польское. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:48
2024-07-26T10:48
космос - риа наука
польша
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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Польско-американские учения истребительной авиации начались в Польше, сообщает Войско польское. "Начались учения Aviation Detachment Rotation 24-3, в которых участвуют истребители F-16 из 32-й базы тактической авиации и США из 138-го истребительного крыла ВВС", - говорится в сообщении. Поясняется, что польские и американские летчики "совместно выполняют воздушные операции по всей стране с использованием многоцелевых самолетов F-16". "Во время учений пилоты будут совершенствовать процедуры по использованию боевого самолета F-16", - говорится в сообщении. Учения продлятся до 7 августа.
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космос - риа наука, польша, сша, f-16
Космос - РИА Наука, Польша, США, F-16
В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации

Польско-американские учения истребительной авиации начались в Польше

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Польско-американские учения истребительной авиации начались в Польше, сообщает Войско польское.
«
"Начались учения Aviation Detachment Rotation 24-3, в которых участвуют истребители F-16 из 32-й базы тактической авиации и США из 138-го истребительного крыла ВВС", - говорится в сообщении.
Поясняется, что польские и американские летчики "совместно выполняют воздушные операции по всей стране с использованием многоцелевых самолетов F-16".
"Во время учений пилоты будут совершенствовать процедуры по использованию боевого самолета F-16", - говорится в сообщении.
Учения продлятся до 7 августа.
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