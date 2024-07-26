https://ria.ru/20240726/polsha-1962099815.html

В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации

В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации - РИА Новости, 26.07.2024

В Польше начались совместные с США учения истребительной авиации

Польско-американские учения истребительной авиации начались в Польше, сообщает Войско польское. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:48

2024-07-26T10:48

2024-07-26T10:48

космос - риа наука

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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Польско-американские учения истребительной авиации начались в Польше, сообщает Войско польское. "Начались учения Aviation Detachment Rotation 24-3, в которых участвуют истребители F-16 из 32-й базы тактической авиации и США из 138-го истребительного крыла ВВС", - говорится в сообщении. Поясняется, что польские и американские летчики "совместно выполняют воздушные операции по всей стране с использованием многоцелевых самолетов F-16". "Во время учений пилоты будут совершенствовать процедуры по использованию боевого самолета F-16", - говорится в сообщении. Учения продлятся до 7 августа.

https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html

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космос - риа наука, польша, сша, f-16