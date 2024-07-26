https://ria.ru/20240726/politika-1962289566.html
Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД
Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД - РИА Новости, 26.07.2024
Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД
Россия в период своего председательства в "ядерной пятерке" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу – поддержание данного... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:50
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия в период своего председательства в "ядерной пятерке" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу – поддержание данного формата "на плаву", несмотря на серьёзные противоречия участников по обсуждаемым вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С учётом спровоцированного странами Запада удручающего положения дел в отношениях между ядерными державами вряд ли кого-то удивит тот факт, что "пятёрка" находится, мягко говоря, не в лучшей форме. По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьёзные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. В связи с этим было бы странно ожидать сейчас от "пятёрки" каких-либо ощутимых и тем более крупных свершений", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. "Вместе с тем в период российского координаторства удалось сохранить необходимую основу для того, чтобы "пятёрка" продолжала функционировать. Самоценно, что пять стран поддерживают канал, позволяющий направлять важные сигналы и доводить принципиальные подходы. В нынешних обстоятельствах это уже немало. Так что на сегодня можно говорить о том, что российской стороной была решена главная задача – прагматичное поддержание данного формата "на плаву"", - указала Захарова. Нельзя исключать, указала она, что в будущем, "при вызревании необходимых условий, "пятёрка" еще сможет сыграть значимую роль и создать ту "добавленную стоимость", на которую стороны рассчитывали при формировании этой диалоговой площадки в тематической привязке к содержанию обзорного процесса по Договору о нераспространении ядерного оружия". Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке на полях первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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россия, китай, сша, мария захарова, оон, в мире
Россия, Китай, США, Мария Захарова, ООН, В мире
Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД
Захарова: РФ поддержала формат "ядерной пятерки" на плаву, несмотря на сложности
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Россия в период своего председательства в "ядерной пятерке" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу – поддержание данного формата "на плаву", несмотря на серьёзные противоречия участников по обсуждаемым вопросам, заявила официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова.
"С учётом спровоцированного странами Запада удручающего положения дел в отношениях между ядерными державами вряд ли кого-то удивит тот факт, что "пятёрка" находится, мягко говоря, не в лучшей форме. По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьёзные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. В связи с этим было бы странно ожидать сейчас от "пятёрки" каких-либо ощутимых и тем более крупных свершений", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
"Вместе с тем в период российского координаторства удалось сохранить необходимую основу для того, чтобы "пятёрка" продолжала функционировать. Самоценно, что пять стран поддерживают канал, позволяющий направлять важные сигналы и доводить принципиальные подходы. В нынешних обстоятельствах это уже немало. Так что на сегодня можно говорить о том, что российской стороной была решена главная задача – прагматичное поддержание данного формата "на плаву"", - указала Захарова.
Нельзя исключать, указала она, что в будущем, "при вызревании необходимых условий, "пятёрка" еще сможет сыграть значимую роль и создать ту "добавленную стоимость", на которую стороны рассчитывали при формировании этой диалоговой площадки в тематической привязке к содержанию обзорного процесса по Договору о нераспространении ядерного оружия".
Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке
на полях первого комитета ГА ООН
прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.