https://ria.ru/20240726/politika-1962289566.html

Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД

Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД - РИА Новости, 26.07.2024

Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД

Россия в период своего председательства в "ядерной пятерке" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу – поддержание данного... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:50

2024-07-26T21:50

2024-07-26T21:50

россия

китай

сша

мария захарова

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456398_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_b843e0500ebd81f0e1b478bdcca30924.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия в период своего председательства в "ядерной пятерке" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу – поддержание данного формата "на плаву", несмотря на серьёзные противоречия участников по обсуждаемым вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С учётом спровоцированного странами Запада удручающего положения дел в отношениях между ядерными державами вряд ли кого-то удивит тот факт, что "пятёрка" находится, мягко говоря, не в лучшей форме. По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьёзные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. В связи с этим было бы странно ожидать сейчас от "пятёрки" каких-либо ощутимых и тем более крупных свершений", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. "Вместе с тем в период российского координаторства удалось сохранить необходимую основу для того, чтобы "пятёрка" продолжала функционировать. Самоценно, что пять стран поддерживают канал, позволяющий направлять важные сигналы и доводить принципиальные подходы. В нынешних обстоятельствах это уже немало. Так что на сегодня можно говорить о том, что российской стороной была решена главная задача – прагматичное поддержание данного формата "на плаву"", - указала Захарова. Нельзя исключать, указала она, что в будущем, "при вызревании необходимых условий, "пятёрка" еще сможет сыграть значимую роль и создать ту "добавленную стоимость", на которую стороны рассчитывали при формировании этой диалоговой площадки в тематической привязке к содержанию обзорного процесса по Договору о нераспространении ядерного оружия". Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке на полях первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, мария захарова, оон, в мире