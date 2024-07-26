https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html

Москвичам рассказали о погоде в августе

Москвичам рассказали о погоде в августе - РИА Новости, 26.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в августе

Август в Москве не будет очень теплым, ночью температура будет опускаться до плюс 12 градусов, а днем поднимется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:37

2024-07-26T09:37

2024-07-26T10:27

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Август в Москве не будет очень теплым, ночью температура будет опускаться до плюс 12 градусов, а днем поднимется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Август не будет щедрым на тепло: по температурному фону – близкому к многолетней норме, ночь - плюс 12, день - плюс 21,5 с незначительным, на 0,5-1 градус, превышением нормы и с дефицитом осадков в 20%", - рассказал Тишковец.Он добавил, что последний месяц лета еще побалует москвичей солнечными днями.

https://ria.ru/20240726/pogoda-1962063607.html

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2024

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общество, москва, евгений тишковец, погода