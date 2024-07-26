https://ria.ru/20240726/pogoda-1962063607.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 26.07.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в Москве на выходных будет теплой и солнечной, в воскресенье температура поднимется почти до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:58
2024-07-26T03:58
2024-07-26T03:58
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Погода в Москве на выходных будет теплой и солнечной, в воскресенье температура поднимется почти до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу нормальная летняя погода. Температурный фон 24-26 градусов. В субботу и воскресенье температура будет повышаться. В воскресенье температура будет стремиться к 30-градусной отметке, до 28-29 может подняться за счет того, что яркое солнце будет светить", - сказал Вильфанд. По его словам, погода на выходных в столице будет на 2 градуса выше климатической нормы.
https://ria.ru/20240718/vilfand-1960387545.html
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Вильфанд пообещал солнечную погоду и до 30 градусов тепла на выходных в Москве
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Погода в Москве на выходных будет теплой и солнечной, в воскресенье температура поднимется почти до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В пятницу нормальная летняя погода. Температурный фон 24-26 градусов. В субботу и воскресенье температура будет повышаться. В воскресенье температура будет стремиться к 30-градусной отметке, до 28-29 может подняться за счет того, что яркое солнце будет светить", - сказал Вильфанд.
По его словам, погода на выходных в столице будет на 2 градуса выше климатической нормы.