https://ria.ru/20240726/pogoda-1962063607.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 26.07.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода в Москве на выходных будет теплой и солнечной, в воскресенье температура поднимется почти до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T03:58

2024-07-26T03:58

2024-07-26T03:58

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Погода в Москве на выходных будет теплой и солнечной, в воскресенье температура поднимется почти до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу нормальная летняя погода. Температурный фон 24-26 градусов. В субботу и воскресенье температура будет повышаться. В воскресенье температура будет стремиться к 30-градусной отметке, до 28-29 может подняться за счет того, что яркое солнце будет светить", - сказал Вильфанд. По его словам, погода на выходных в столице будет на 2 градуса выше климатической нормы.

https://ria.ru/20240718/vilfand-1960387545.html

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр