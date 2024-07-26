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Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках в эти выходные - РИА Новости, 26.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:24 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/podmoskove-1962145368.html
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках в эти выходные
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках в эти выходные - РИА Новости, 26.07.2024
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках в эти выходные
В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут снова проверить свое здоровье в 34 парках, прием будет вестись в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:24
2024-07-26T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
наро-фоминск
алексей сапанюк
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут снова проверить свое здоровье в 34 парках, прием будет вестись в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и парках других городов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала лета наши врачи каждые выходные ведут прием в парках Подмосковья. Это очень удобный формат для наших жителей, так как зачастую не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что уже более 5,5 тысячи жителей проверили свое здоровье, совместив прогулку на свежем воздухе с визитом к врачу с начала года. В парках можно будет проверить основные показатели здоровья, по которым врачи примут решение, требуется ли более углубленная диагностика. Если у пациентов будут выявлены отклонения, то при необходимости их направят в поликлинику для прохождения дополнительного обследования. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
https://ria.ru/20240725/vypuskniki-1961940746.html
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московская область (подмосковье), коломна, наро-фоминск, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Наро-Фоминск, Алексей Сапанюк

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках в эти выходные

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут снова проверить свое здоровье в 34 парках, прием будет вестись в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и парках других городов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала лета наши врачи каждые выходные ведут прием в парках Подмосковья. Это очень удобный формат для наших жителей, так как зачастую не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что уже более 5,5 тысячи жителей проверили свое здоровье, совместив прогулку на свежем воздухе с визитом к врачу с начала года.
В парках можно будет проверить основные показатели здоровья, по которым врачи примут решение, требуется ли более углубленная диагностика. Если у пациентов будут выявлены отклонения, то при необходимости их направят в поликлинику для прохождения дополнительного обследования.
Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаНаро-ФоминскАлексей Сапанюк
 
 
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