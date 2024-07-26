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Более 2 тысяч жителей Хабаровского края начали свое дело по соцконтракту - РИА Новости, 26.07.2024
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Твой бизнес
 
19:22 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/podderzhka-1962256081.html
Более 2 тысяч жителей Хабаровского края начали свое дело по соцконтракту
Более 2 тысяч жителей Хабаровского края начали свое дело по соцконтракту - РИА Новости, 26.07.2024
Более 2 тысяч жителей Хабаровского края начали свое дело по соцконтракту
Свыше 2 тысяч жителей Хабаровского края воспользовались поддержкой по соцконтракту на открытие своего дела с начала года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:22
2024-07-26T19:22
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 2 тысяч жителей Хабаровского края воспользовались поддержкой по соцконтракту на открытие своего дела с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. Также с начала года в крае заключили 818 социальных контрактов на улучшение своего материального положения. Одним из получателей соцконтракта стала Татьяна Мартиросян. Она оформила выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Мартиросян открыла свою студию творческого пространства. Обратившись в феврале 2024 года за государственной помощью, предпринимательница смогла преодолеть финансовые трудности и укрепить свою бизнес-идею. "В феврале я обратилась в Центр социальной поддержки по городу Хабаровску за государственной помощью на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, успешно прошла тестирование и уже в марте я получила выплату 350 тысяч руб. На эти средства я закупила материалы, оборудование и открыла студию творческого пространства", – рассказала Мартиросян, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с помощью социального контракта получилось преодолеть финансовые трудности и осуществить мечту. Такая поддержка позволяет семьям, которые находятся в непростом финансовом положении, поменять образ жизни, взять ответственность в свои руки. Можно завести личное подсобное хозяйство, открыть швейное производство и другое. На личное подсобное хозяйство власти готовы выделить семье до 200 тысяч рублей, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – до 350 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240216/biznes-1927789785.html
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Твой бизнес, Хабаровский край, Хабаровск, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Более 2 тысяч жителей Хабаровского края начали свое дело по соцконтракту

© iStock.com / undreyДевушка предприниматель изучает финансовые графики
Девушка предприниматель изучает финансовые графики - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© iStock.com / undrey
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 2 тысяч жителей Хабаровского края воспользовались поддержкой по соцконтракту на открытие своего дела с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также с начала года в крае заключили 818 социальных контрактов на улучшение своего материального положения.
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Одним из получателей соцконтракта стала Татьяна Мартиросян. Она оформила выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Мартиросян открыла свою студию творческого пространства. Обратившись в феврале 2024 года за государственной помощью, предпринимательница смогла преодолеть финансовые трудности и укрепить свою бизнес-идею.
"В феврале я обратилась в Центр социальной поддержки по городу Хабаровску за государственной помощью на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, успешно прошла тестирование и уже в марте я получила выплату 350 тысяч руб. На эти средства я закупила материалы, оборудование и открыла студию творческого пространства", – рассказала Мартиросян, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что с помощью социального контракта получилось преодолеть финансовые трудности и осуществить мечту.
Такая поддержка позволяет семьям, которые находятся в непростом финансовом положении, поменять образ жизни, взять ответственность в свои руки. Можно завести личное подсобное хозяйство, открыть швейное производство и другое. На личное подсобное хозяйство власти готовы выделить семье до 200 тысяч рублей, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – до 350 тысяч рублей.
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Твой бизнесХабаровский крайХабаровскТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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