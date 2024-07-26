https://ria.ru/20240726/peskov-1962149519.html

Песков рассказал о главных ценностях в жизни

Песков рассказал о главных ценностях в жизни - РИА Новости, 26.07.2024

Песков рассказал о главных ценностях в жизни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что является для него главным в жизни - это его семья, Родина, на благо которой нужно работать, и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:32

2024-07-26T13:32

2024-07-26T13:32

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что является для него главным в жизни - это его семья, Родина, на благо которой нужно работать, и традиционные ценности. Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."Семья - это номер один моя ценность, это моя семья. Из семей складывается Родина. Если ты любишь свою Родину, ты на ней работаешь, причем работать лучше на благо Родины, но чтобы еще зарабатывать деньги, чтобы семья жила хорошо", - сказал Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа". Он отметил, что в дополнение к этому идет стандартный набор ценностей, которые есть в любой религии, будь то христианство или ислам. "Там все одинаково, все ценности, вы их знаете, все заповеди. Вот, наверное, то, что для меня является ценностью", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240209/patriotizm-1926304134.html

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общество, россия, дмитрий песков