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Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России - РИА Новости, 26.07.2024
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13:25 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/peskov-1962145654.html
Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России
Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России - РИА Новости, 26.07.2024
Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России
США именно при Дональде Трампе в его бытность президентом начали санкционную гонку в отношении России, в этом плане он мало чем отличается для РФ от всех... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:25
2024-07-26T13:25
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США именно при Дональде Трампе в его бытность президентом начали санкционную гонку в отношении России, в этом плане он мало чем отличается для РФ от всех остальных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В бытность президента, при Трампе американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных", - сказал Песков журналистам.Ранее экс-госсекретарь США Майка Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России

Песков: США именно при Трампе начали санкционную гонку против России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США именно при Дональде Трампе в его бытность президентом начали санкционную гонку в отношении России, в этом плане он мало чем отличается для РФ от всех остальных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В бытность президента, при Трампе американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных", - сказал Песков журналистам.
Ранее экс-госсекретарь США Майка Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
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РоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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