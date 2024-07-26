https://ria.ru/20240726/peskov-1962145654.html

Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России

Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России - РИА Новости, 26.07.2024

Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России

США именно при Дональде Трампе в его бытность президентом начали санкционную гонку в отношении России, в этом плане он мало чем отличается для РФ от всех... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:25

2024-07-26T13:25

2024-07-26T13:25

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дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США именно при Дональде Трампе в его бытность президентом начали санкционную гонку в отношении России, в этом плане он мало чем отличается для РФ от всех остальных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В бытность президента, при Трампе американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных", - сказал Песков журналистам.Ранее экс-госсекретарь США Майка Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире