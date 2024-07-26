https://ria.ru/20240726/peskov-1962141753.html

Песков посоветовал американцам изучить историю России

Песков посоветовал американцам изучить историю России - РИА Новости, 26.07.2024

Песков посоветовал американцам изучить историю России

Для большей части американской аудитории было бы небесполезно узнать о славных страницах в истории России, мало кто из них владеет информацией об Отечественной... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:19

2024-07-26T13:19

2024-07-26T13:19

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Для большей части американской аудитории было бы небесполезно узнать о славных страницах в истории России, мало кто из них владеет информацией об Отечественной войне 1812 года и о Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наверное, это будет небесполезно для большей части американской аудитории узнать, что действительно много славных страниц в истории России", - сказал Песков журналистам. От отметил, что в США мало людей, которые бы знали историю настолько глубоко, чтобы владеть информацией о войне 1812 года и о Великой Отечественной войне. "Они этого точно не знают и не помнят, потому что их этому никто не учил. Поэтому это небесполезно для них. Может быть, кто-то да и заинтересуется после этого", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

https://ria.ru/20240704/medvedev-1957342424.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков