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Песков посоветовал американцам изучить историю России - РИА Новости, 26.07.2024
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13:19 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/peskov-1962141753.html
Песков посоветовал американцам изучить историю России
Песков посоветовал американцам изучить историю России - РИА Новости, 26.07.2024
Песков посоветовал американцам изучить историю России
Для большей части американской аудитории было бы небесполезно узнать о славных страницах в истории России, мало кто из них владеет информацией об Отечественной... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:19
2024-07-26T13:19
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Для большей части американской аудитории было бы небесполезно узнать о славных страницах в истории России, мало кто из них владеет информацией об Отечественной войне 1812 года и о Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наверное, это будет небесполезно для большей части американской аудитории узнать, что действительно много славных страниц в истории России", - сказал Песков журналистам. От отметил, что в США мало людей, которые бы знали историю настолько глубоко, чтобы владеть информацией о войне 1812 года и о Великой Отечественной войне. "Они этого точно не знают и не помнят, потому что их этому никто не учил. Поэтому это небесполезно для них. Может быть, кто-то да и заинтересуется после этого", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Песков посоветовал американцам изучить историю России

Песков: американцам стоит изучить славные страницы в истории России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Для большей части американской аудитории было бы небесполезно узнать о славных страницах в истории России, мало кто из них владеет информацией об Отечественной войне 1812 года и о Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, это будет небесполезно для большей части американской аудитории узнать, что действительно много славных страниц в истории России", - сказал Песков журналистам.
От отметил, что в США мало людей, которые бы знали историю настолько глубоко, чтобы владеть информацией о войне 1812 года и о Великой Отечественной войне. "Они этого точно не знают и не помнят, потому что их этому никто не учил. Поэтому это небесполезно для них. Может быть, кто-то да и заинтересуется после этого", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
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