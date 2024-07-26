https://ria.ru/20240726/peskov-1962141753.html
Песков посоветовал американцам изучить историю России
Песков посоветовал американцам изучить историю России - РИА Новости, 26.07.2024
Песков посоветовал американцам изучить историю России
Для большей части американской аудитории было бы небесполезно узнать о славных страницах в истории России, мало кто из них владеет информацией об Отечественной... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:19
2024-07-26T13:19
2024-07-26T13:19
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Для большей части американской аудитории было бы небесполезно узнать о славных страницах в истории России, мало кто из них владеет информацией об Отечественной войне 1812 года и о Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наверное, это будет небесполезно для большей части американской аудитории узнать, что действительно много славных страниц в истории России", - сказал Песков журналистам. От отметил, что в США мало людей, которые бы знали историю настолько глубоко, чтобы владеть информацией о войне 1812 года и о Великой Отечественной войне. "Они этого точно не знают и не помнят, потому что их этому никто не учил. Поэтому это небесполезно для них. Может быть, кто-то да и заинтересуется после этого", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20240704/medvedev-1957342424.html
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Песков посоветовал американцам изучить историю России
Песков: американцам стоит изучить славные страницы в истории России