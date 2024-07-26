https://ria.ru/20240726/peskov-1962114590.html
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США - РИА Новости, 26.07.2024
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США
Де-факто у России и США сейчас нет двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:52
2024-07-26T11:52
2024-07-26T11:52
россия
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политика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Де-факто у России и США сейчас нет двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
https://ria.ru/20231215/peskov-1916078827.html
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россия, сша, дмитрий песков, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США
Песков: у России и США нет двусторонних отношений