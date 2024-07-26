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Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США - РИА Новости, 26.07.2024
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11:52 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/peskov-1962114590.html
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США - РИА Новости, 26.07.2024
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США
Де-факто у России и США сейчас нет двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:52
2024-07-26T11:52
россия
сша
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Де-факто у России и США сейчас нет двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
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россия, сша, дмитрий песков, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США

Песков: у России и США нет двусторонних отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Де-факто у России и США сейчас нет двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков
15 декабря 2023, 17:23
 
РоссияСШАДмитрий ПесковПолитика
 
 
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