https://ria.ru/20240726/peskov-1962114590.html

Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США

Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США - РИА Новости, 26.07.2024

Песков заявил об отсутствии двусторонних отношений с США

Де-факто у России и США сейчас нет двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:52

2024-07-26T11:52

2024-07-26T11:52

россия

сша

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Де-факто у России и США сейчас нет двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".

https://ria.ru/20231215/peskov-1916078827.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, политика