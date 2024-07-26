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На Западе господствует русофобия, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
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11:45 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/peskov-1962113067.html
На Западе господствует русофобия, заявил Песков
На Западе господствует русофобия, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
На Западе господствует русофобия, заявил Песков
Бессмысленно пытаться донести точку зрения России до Запада сейчас, пока там господствует атмосфера ненависти к РФ и всему российскому, должно пройти время,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:45
2024-07-26T11:45
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бессмысленно пытаться донести точку зрения России до Запада сейчас, пока там господствует атмосфера ненависти к РФ и всему российскому, должно пройти время, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."Сейчас, к сожалению, на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией. Фактически, пытаться себе объяснять просто бесполезно. Нужно подождать. Знаете, как нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться", - сказал Песков. По его словам, пройдет время – и ситуация начнет успокаиваться. "Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: "А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их понять", - отметил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
На Западе господствует русофобия, заявил Песков

Песков: сейчас на Западе господствует атмосфера слепой ненависти к России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бессмысленно пытаться донести точку зрения России до Запада сейчас, пока там господствует атмосфера ненависти к РФ и всему российскому, должно пройти время, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
"Сейчас, к сожалению, на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией. Фактически, пытаться себе объяснять просто бесполезно. Нужно подождать. Знаете, как нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться", - сказал Песков.
По его словам, пройдет время – и ситуация начнет успокаиваться.
"Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: "А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их понять", - отметил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков
28 января, 17:29
 
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