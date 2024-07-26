https://ria.ru/20240726/peskov-1962112004.html

Посольство США не отреагировало на концерт у здания в Москве, заявил Песков

Посольство США не отреагировало на концерт у здания в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024

Посольство США не отреагировало на концерт у здания в Москве, заявил Песков

Посольство США в РФ не давало обратную связь на акцию поддержки российских артистов у своего здания в Москве, в ходе которой, в том числе, выступил артист... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:43

2024-07-26T11:43

2024-07-26T11:46

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посольство США в РФ не давало обратную связь на акцию поддержки российских артистов у своего здания в Москве, в ходе которой, в том числе, выступил артист Shaman (Ярослав Дронов), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа". Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".Митинг-концерт у посольства США в центре Москвы состоялся в пятницу 19 июля. Певец Shaman (Ярослав Дронов), приняв участие в мероприятии, заявил, что его выступление адресовано в том числе в защиту его коллег, российских артистов, которые попали под блокировку на площадке YouTube. "Посольство США в Москве не возвращалось (с обратной связью - ред.) и не вернется пока", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возвращалось ли американское посольство с какой-либо обратной связью после акции в поддержку российский артистов.Официальный представитель Кремля связал отсутствие реакции со стороны диппредставительства с тем, что у России и США "де факто сейчас нет двусторонних отношений".

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сша, россия, москва, дмитрий песков, youtube