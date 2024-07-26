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Песков призвал расширить законодательство в сфере информации - РИА Новости, 26.07.2024
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10:45 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/peskov-1962099302.html
Песков призвал расширить законодательство в сфере информации
Песков призвал расширить законодательство в сфере информации - РИА Новости, 26.07.2024
Песков призвал расширить законодательство в сфере информации
Законодательное регулирование в сфере информации должно расширяться и на интернет, этот процесс идет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:45
2024-07-26T10:45
общество
технологии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Законодательное регулирование в сфере информации должно расширяться и на интернет, этот процесс идет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с ответом пресс-секретаря опубликовал телеграм-канал "Мастерская новых медиа""Все, что происходит в интернете, это напрямую связано с жизнью. Если в жизни все регламентируется законодательством, то соответственно законодательство просто должно расширяться - и этот процесс мы видим, мы присутствуем при этом процессе - расширяться на интернет", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".Песков отметил, что есть целый свод законов, которые регулируют информацию, будь то информация в традиционных СМИ или в интернете. "Во многом это уже идет со знаком равно. Там, где речь идет об информации, которая порочит того или иного - будь то госслужащий, или будь то специальная военная операция и так далее. И есть еще этические нормы. Даже они уложены на бумагу, насколько я знаю", - сказал он.
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общество, технологии, россия, дмитрий песков
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков
Песков призвал расширить законодательство в сфере информации

Песков: законодательство в сфере информации должно расширяться и на интернет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Законодательное регулирование в сфере информации должно расширяться и на интернет, этот процесс идет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с ответом пресс-секретаря опубликовал телеграм-канал "Мастерская новых медиа"
«
"Все, что происходит в интернете, это напрямую связано с жизнью. Если в жизни все регламентируется законодательством, то соответственно законодательство просто должно расширяться - и этот процесс мы видим, мы присутствуем при этом процессе - расширяться на интернет", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
Песков отметил, что есть целый свод законов, которые регулируют информацию, будь то информация в традиционных СМИ или в интернете.
"Во многом это уже идет со знаком равно. Там, где речь идет об информации, которая порочит того или иного - будь то госслужащий, или будь то специальная военная операция и так далее. И есть еще этические нормы. Даже они уложены на бумагу, насколько я знаю", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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7 июня, 11:53
 
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