Песков призвал расширить законодательство в сфере информации
Песков: законодательство в сфере информации должно расширяться и на интернет
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Законодательное регулирование в сфере информации должно расширяться и на интернет, этот процесс идет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с ответом пресс-секретаря опубликовал телеграм-канал "Мастерская новых медиа"
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"Все, что происходит в интернете, это напрямую связано с жизнью. Если в жизни все регламентируется законодательством, то соответственно законодательство просто должно расширяться - и этот процесс мы видим, мы присутствуем при этом процессе - расширяться на интернет", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
Песков отметил, что есть целый свод законов, которые регулируют информацию, будь то информация в традиционных СМИ или в интернете.
"Во многом это уже идет со знаком равно. Там, где речь идет об информации, которая порочит того или иного - будь то госслужащий, или будь то специальная военная операция и так далее. И есть еще этические нормы. Даже они уложены на бумагу, насколько я знаю", - сказал он.
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