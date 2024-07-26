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Загрязнение Сены превышало норму в день заплыва мэра Парижа, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
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19:46 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/parizh-1962262947.html
Загрязнение Сены превышало норму в день заплыва мэра Парижа, сообщили СМИ
Загрязнение Сены превышало норму в день заплыва мэра Парижа, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
Загрязнение Сены превышало норму в день заплыва мэра Парижа, сообщили СМИ
Уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превышал рекомендуемую норму в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго в протекающей через столицу реке, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:46
2024-07-26T19:46
в мире
сена (река)
париж
анн идальго
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превышал рекомендуемую норму в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго в протекающей через столицу реке, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии. "Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в (районе места для купания - ред.) Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа", - сообщает радио. Отмечается, что в районе купания мэра концентрация бактерий составила 985 нвч (наиболее вероятного числа) на 100 мл воды, что превышает рекомендуемый европейской директивой порог в 900 нвч/100 мл. Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве приняли участие глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. Мэрия сообщила, что ради соревнований было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов, а стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро. Взятые в конце июня в реке пробы воды показали, что в Сене можно купаться. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. В Сене должны пройти этапы соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде.
https://rsport.ria.ru/20240726/pogoda-1962083676.html
https://rsport.ria.ru/20240717/frantsuzy-1960327822.html
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в мире, сена (река), париж, анн идальго, летние олимпийские игры 2024
В мире, Сена (река), Париж, Анн Идальго, Летние Олимпийские игры 2024
Загрязнение Сены превышало норму в день заплыва мэра Парижа, сообщили СМИ

Franceinfo: уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превысил норму

© AP Photo / Joel SagetМэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене
Мэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Joel Saget
Мэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превышал рекомендуемую норму в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго в протекающей через столицу реке, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.
"Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в (районе места для купания - ред.) Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа", - сообщает радио.
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Отмечается, что в районе купания мэра концентрация бактерий составила 985 нвч (наиболее вероятного числа) на 100 мл воды, что превышает рекомендуемый европейской директивой порог в 900 нвч/100 мл.
Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве приняли участие глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. Мэрия сообщила, что ради соревнований было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов, а стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро. Взятые в конце июня в реке пробы воды показали, что в Сене можно купаться.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. В Сене должны пройти этапы соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде.
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