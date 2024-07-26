Загрязнение Сены превышало норму в день заплыва мэра Парижа, сообщили СМИ
Franceinfo: уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превысил норму
© AP Photo / Joel SagetМэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене
© AP Photo / Joel Saget
Мэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превышал рекомендуемую норму в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго в протекающей через столицу реке, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.
"Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в (районе места для купания - ред.) Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа", - сообщает радио.
Отмечается, что в районе купания мэра концентрация бактерий составила 985 нвч (наиболее вероятного числа) на 100 мл воды, что превышает рекомендуемый европейской директивой порог в 900 нвч/100 мл.
Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве приняли участие глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. Мэрия сообщила, что ради соревнований было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов, а стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро. Взятые в конце июня в реке пробы воды показали, что в Сене можно купаться.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. В Сене должны пройти этапы соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде.
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