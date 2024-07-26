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Times: Британия обсуждает создание ракет против ядерного оружия России - РИА Новости, 26.07.2024
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04:24 26.07.2024 (обновлено: 04:45 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/oruzhie-1962064557.html
Times: Британия обсуждает создание ракет против ядерного оружия России
Times: Британия обсуждает создание ракет против ядерного оружия России - РИА Новости, 26.07.2024
Times: Британия обсуждает создание ракет против ядерного оружия России
Британская газета Times со ссылкой на дипломатический источник утверждает, что Великобритания рассматривает вариант создания ракет с дальностью поражения в 3,2... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T04:24
2024-07-26T04:45
россия
германия
китай
йенс столтенберг
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Британская газета Times со ссылкой на дипломатический источник утверждает, что Великобритания рассматривает вариант создания ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для уничтожения российского ядерного оружия. "Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие …, запущенное из России", - пишет издание. По словам источника издания, Британия может разработать эти ракеты совместно с Германией. Глава британского минобороны Джон Хили, по всей видимости, обсудил проект в Берлине во время визита в среду. Ракеты, как ожидается, будут базироваться также на территории ФРГ. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должен продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов. По его словам, это означает, что "в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием – Китаем и Россией".
https://ria.ru/20240712/armiya-1959126778.html
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россия, германия, китай, йенс столтенберг, джон хили, нато, в мире
Россия, Германия, Китай, Йенс Столтенберг, Джон Хили, НАТО, В мире
Times: Британия обсуждает создание ракет против ядерного оружия России

Times: Британия обсуждает создание ракет против ядерного оружия России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Британская газета Times со ссылкой на дипломатический источник утверждает, что Великобритания рассматривает вариант создания ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для уничтожения российского ядерного оружия.
"Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие …, запущенное из России", - пишет издание.
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По словам источника издания, Британия может разработать эти ракеты совместно с Германией. Глава британского минобороны Джон Хили, по всей видимости, обсудил проект в Берлине во время визита в среду. Ракеты, как ожидается, будут базироваться также на территории ФРГ.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должен продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов. По его словам, это означает, что "в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием – Китаем и Россией".
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