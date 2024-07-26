https://ria.ru/20240726/oropush-1962114889.html

Роспотребнадзор ответил на вопрос о рисках распространения лихорадки Оропуш

Роспотребнадзор ответил на вопрос о рисках распространения лихорадки Оропуш - РИА Новости, 26.07.2024

Роспотребнадзор ответил на вопрос о рисках распространения лихорадки Оропуш

Риски распространения лихорадки Оропуш в России исключены, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:54

2024-07-26T11:54

2024-07-26T12:09

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

бразилия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Риски распространения лихорадки Оропуш в России исключены, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что две девушки в Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире."В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены на территории России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, бразилия