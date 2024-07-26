https://ria.ru/20240726/orban-1962110373.html
В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном
В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном
Премьер Венгрии Виктор Орбан, посетив Москву, стал "европейским смутьяном", хотя не говорил о поддержке России, а лишь пытался понять российскую позицию по... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:35
2024-07-26T11:35
2024-07-26T11:39
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дмитрий песков
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владимир путин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, посетив Москву, стал "европейским смутьяном", хотя не говорил о поддержке России, а лишь пытался понять российскую позицию по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."Смотрите, появился Орбан, такой "европейский смутьян", такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: "Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточника", - отметил Песков, говоря о поездке премьера Венгрии в Москву.Он напомнил, что Орбан наряду с Россией посетил и Украину, и Китай."И он поехал в Киев, в Китай, ну и в Москву приехал. Так за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом", - добавил представитель Кремля.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
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москва, россия, украина, виктор орбан, дмитрий песков, китай, евросоюз, владимир путин, в мире
Москва, Россия, Украина, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Китай, Евросоюз, Владимир Путин, В мире
В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном
Песков назвал премьера Венгрии Орбана европейским смутьяном
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, посетив Москву, стал "европейским смутьяном", хотя не говорил о поддержке России, а лишь пытался понять российскую позицию по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал
"Мастерской новых медиа".
"Смотрите, появился Орбан, такой "европейский смутьян", такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: "Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточника", - отметил Песков, говоря о поездке премьера Венгрии в Москву.
Он напомнил, что Орбан наряду с Россией посетил и Украину, и Китай.
"И он поехал в Киев, в Китай, ну и в Москву приехал. Так за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом", - добавил представитель Кремля.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.