https://ria.ru/20240726/orban-1962110373.html

В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном

В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном - РИА Новости, 26.07.2024

В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном

Премьер Венгрии Виктор Орбан, посетив Москву, стал "европейским смутьяном", хотя не говорил о поддержке России, а лишь пытался понять российскую позицию по... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:35

2024-07-26T11:35

2024-07-26T11:39

москва

россия

украина

виктор орбан

дмитрий песков

китай

евросоюз

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, посетив Москву, стал "европейским смутьяном", хотя не говорил о поддержке России, а лишь пытался понять российскую позицию по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."Смотрите, появился Орбан, такой "европейский смутьян", такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: "Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточника", - отметил Песков, говоря о поездке премьера Венгрии в Москву.Он напомнил, что Орбан наряду с Россией посетил и Украину, и Китай."И он поехал в Киев, в Китай, ну и в Москву приехал. Так за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом", - добавил представитель Кремля.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

москва

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, украина, виктор орбан, дмитрий песков, китай, евросоюз, владимир путин, в мире