https://ria.ru/20240726/obyski-1962213371.html

Очевидец рассказал об обысках в квартире экс-замминистра обороны Булгакова

Очевидец рассказал об обысках в квартире экс-замминистра обороны Булгакова - РИА Новости, 26.07.2024

Очевидец рассказал об обысках в квартире экс-замминистра обороны Булгакова

Обыски в квартире бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова прошли вечером 25 июля, рассказала РИА Новости консьерж дома, в котором вместе с женой с момента РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:45

2024-07-26T16:45

2024-07-26T16:49

происшествия

дело экс-замминистра обороны булгакова

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обыски в квартире бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова прошли вечером 25 июля, рассказала РИА Новости консьерж дома, в котором вместе с женой с момента его постройки жил военный."Булгаковы давно уже тут живут, с тех пор, как дом построился. Вчера проходили обыски в их квартире вечером, приезжали правоохранители", - сказала женщина.Она добавила, что не видела, когда и как задержали Булгакова.Согласно открытым данным, дом, в котором живет семья бывшего замминистра обороны, был построен в 2004 году.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф)