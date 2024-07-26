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Очевидец рассказал об обысках в квартире экс-замминистра обороны Булгакова
Очевидец рассказал об обысках в квартире экс-замминистра обороны Булгакова - РИА Новости, 26.07.2024
Очевидец рассказал об обысках в квартире экс-замминистра обороны Булгакова
Обыски в квартире бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова прошли вечером 25 июля, рассказала РИА Новости консьерж дома, в котором вместе с женой с момента РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:45
2024-07-26T16:45
2024-07-26T16:49
происшествия
дело экс-замминистра обороны булгакова
дмитрий булгаков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обыски в квартире бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова прошли вечером 25 июля, рассказала РИА Новости консьерж дома, в котором вместе с женой с момента его постройки жил военный."Булгаковы давно уже тут живут, с тех пор, как дом построился. Вчера проходили обыски в их квартире вечером, приезжали правоохранители", - сказала женщина.Она добавила, что не видела, когда и как задержали Булгакова.Согласно открытым данным, дом, в котором живет семья бывшего замминистра обороны, был построен в 2004 году.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
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РИА Новости
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происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ)
Очевидец рассказал об обысках в квартире экс-замминистра обороны Булгакова
Очевидец: обыски в квартире экс-замглавы МО Булгакова прошли вечером 25 июля
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обыски в квартире бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова прошли вечером 25 июля, рассказала РИА Новости консьерж дома, в котором вместе с женой с момента его постройки жил военный.
"Булгаковы давно уже тут живут, с тех пор, как дом построился. Вчера проходили обыски в их квартире вечером, приезжали правоохранители", - сказала женщина.
Она добавила, что не видела, когда и как задержали Булгакова.
Согласно открытым данным, дом, в котором живет семья бывшего замминистра обороны, был построен в 2004 году.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.