https://ria.ru/20240726/obvineniya-1962214619.html

СБУ заочно предъявила новые обвинения Пасечнику

СБУ заочно предъявила новые обвинения Пасечнику - РИА Новости, 26.07.2024

СБУ заочно предъявила новые обвинения Пасечнику

СБУ заявила, что заочно предъявила новые обвинения главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, на этот раз в проведении мобилизации в этом российском РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:50

2024-07-26T16:50

2024-07-26T16:51

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. СБУ заявила, что заочно предъявила новые обвинения главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, на этот раз в проведении мобилизации в этом российском регионе. В начале июля суд на Украине заочно приговорил Пасечника к 12 годам лишения свободы за организацию референдума о вхождении ЛНР в состав России. "Служба безопасности задокументировала новые преступления Леонида Пасечника… Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей Луганской области в группировки Южного военного округа РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что Пасечник в феврале 2022 года подписал несколько распоряжений о введении военного положения и мобилизации в ЛНР. СБУ завела против него дело по статье "нарушение законов и обычаев войны". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html

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луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, служба безопасности украины, в мире