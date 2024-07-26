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Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/obstrel-1962224343.html
Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области
Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области - РИА Новости, 26.07.2024
Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области
Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области и волонтеры попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в селе Станция Тополи, сообщил... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:24
2024-07-26T17:24
специальная военная операция на украине
харьковская область
белгородская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области и волонтеры попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в селе Станция Тополи, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Работники Купянской администрации и военно-гражданской администрации Харьковской области находились в поселке Станция Тополи - это поселок, который расположен практически у границ с Российской Федерацией, с Белгородской областью. Подверглись минометному обстрелу с волонтерскими организациями и сотрудниками "Народного фронта", - сказал Ганчев. Он отметил, что в этом поселке нет военных объектов, только гражданское население. Как уточнили РИА Новости в ВГА, в результате обстрела никто не пострадал.
https://ria.ru/20240419/ganchev-1940935114.html
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харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белгородская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области

Ганчев: работники ВГА и волонтеры попали под обстрел ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области и волонтеры попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в селе Станция Тополи, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Работники Купянской администрации и военно-гражданской администрации Харьковской области находились в поселке Станция Тополи - это поселок, который расположен практически у границ с Российской Федерацией, с Белгородской областью. Подверглись минометному обстрелу с волонтерскими организациями и сотрудниками "Народного фронта", - сказал Ганчев.
Он отметил, что в этом поселке нет военных объектов, только гражданское население. Как уточнили РИА Новости в ВГА, в результате обстрела никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБелгородская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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