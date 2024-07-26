https://ria.ru/20240726/obstrel-1962224343.html

Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области

Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области - РИА Новости, 26.07.2024

Работники ВГА и волонтеры попали под обстрел в Харьковской области

Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области и волонтеры попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в селе Станция Тополи, сообщил... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:24

2024-07-26T17:24

2024-07-26T17:24

специальная военная операция на украине

харьковская область

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виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области и волонтеры попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в селе Станция Тополи, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Работники Купянской администрации и военно-гражданской администрации Харьковской области находились в поселке Станция Тополи - это поселок, который расположен практически у границ с Российской Федерацией, с Белгородской областью. Подверглись минометному обстрелу с волонтерскими организациями и сотрудниками "Народного фронта", - сказал Ганчев. Он отметил, что в этом поселке нет военных объектов, только гражданское население. Как уточнили РИА Новости в ВГА, в результате обстрела никто не пострадал.

https://ria.ru/20240419/ganchev-1940935114.html

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харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия