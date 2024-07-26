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Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.07.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:56
2024-07-26T10:56
2024-07-26T10:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 26 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов произошло ночью", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов левого берега: Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области