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Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/obstrel-1962101896.html
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.07.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:56
2024-07-26T10:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 26 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов произошло ночью", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов левого берега: Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 26 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов произошло ночью", - сказал источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов левого берега: Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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