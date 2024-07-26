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ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/obstrel-1962101150.html
ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 26.07.2024
ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 170 снарядов по территории Белгородской области, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил в пятницу... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:52
2024-07-26T10:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 170 снарядов по территории Белгородской области, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, в четверг по семи приграничным районам региона было выпущено более 170 снарядов. Также на область были совершены атаки с использованием 29 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. Один мирный житель погиб, шесть пострадали. Как отметил глава области, уточняются обстоятельства получения ранений пострадавшего из села Щетиновка. В настоящее время он находится в реанимации, подключен к ИВЛ. Село Щетиновка Белгородского района входит в перечень 14 приграничных сел, где с 23 июля власти ограничили въезд. Кроме того, за отчетный день были повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, два коммерческих объекта, объект связи, соцобъект, 16 транспортных средств и территория промпредприятия. "В Борисовском районе по поселку Борисовка и хутору Лозовая Рудка были произведены атаки с помощью трех беспилотников. В результате атаки дрона на парковку социального объекта позже в Борисовскую ЦРБ обратилась женщина с контузией… В Валуйском городском округе по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и была произведена атака с помощью трех БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородской районе по 10 населенным пунктам выпущено 96 боеприпасов и семь беспилотников. Пострадали два человека, одного из них отправили на амбулаторное лечение. В Волоконовском районе по селу Новое, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 12 боеприпасов и два беспилотника, при сбросе взрывного устройства с дрона пострадал мирный житель. В Грайворонском городском округе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 21 снарядом, один дрон сбит системой ПВО. По данным главы региона, в Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и пять БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка и Белянка, хуторам Балки и Панков выпущено 39 боеприпасов в ходе восьми обстрелов, сброшены три взрывных устройства с беспилотника и восемь БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО. В результате обстрела города Шебекино, к огромному несчастью, погиб мирный житель. Еще два человека пострадали", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 170 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 170 снарядов по территории Белгородской области, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, в четверг по семи приграничным районам региона было выпущено более 170 снарядов. Также на область были совершены атаки с использованием 29 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. Один мирный житель погиб, шесть пострадали. Как отметил глава области, уточняются обстоятельства получения ранений пострадавшего из села Щетиновка. В настоящее время он находится в реанимации, подключен к ИВЛ. Село Щетиновка Белгородского района входит в перечень 14 приграничных сел, где с 23 июля власти ограничили въезд. Кроме того, за отчетный день были повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, два коммерческих объекта, объект связи, соцобъект, 16 транспортных средств и территория промпредприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В Борисовском районе по поселку Борисовка и хутору Лозовая Рудка были произведены атаки с помощью трех беспилотников. В результате атаки дрона на парковку социального объекта позже в Борисовскую ЦРБ обратилась женщина с контузией… В Валуйском городском округе по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и была произведена атака с помощью трех БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородской районе по 10 населенным пунктам выпущено 96 боеприпасов и семь беспилотников. Пострадали два человека, одного из них отправили на амбулаторное лечение. В Волоконовском районе по селу Новое, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 12 боеприпасов и два беспилотника, при сбросе взрывного устройства с дрона пострадал мирный житель. В Грайворонском городском округе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 21 снарядом, один дрон сбит системой ПВО. По данным главы региона, в Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и пять БПЛА.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка и Белянка, хуторам Балки и Панков выпущено 39 боеприпасов в ходе восьми обстрелов, сброшены три взрывных устройства с беспилотника и восемь БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО. В результате обстрела города Шебекино, к огромному несчастью, погиб мирный житель. Еще два человека пострадали", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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