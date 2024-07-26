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Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:57 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/obstrel-1962072517.html
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 26.07.2024
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов
Украинские войска в пятницу за час выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:57
2024-07-26T07:57
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу за час выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований по направлению: 06:00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 06:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 6.50 до 7.10 был сброшен боеприпас с беспилотника и выпущено шесть "натовских" снарядов по Никитовскому району Горловки. Ранее ночью в 00.00 было выпущено три снаряда по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240725/donetsk-1962017760.html
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, горловка, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, Стирол, НАТО
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов

ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу за час выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований по направлению: 06:00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 06:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, с 6.50 до 7.10 был сброшен боеприпас с беспилотника и выпущено шесть "натовских" снарядов по Никитовскому району Горловки.
Ранее ночью в 00.00 было выпущено три снаряда по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаСтиролНАТО
 
 
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