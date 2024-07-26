https://ria.ru/20240726/obschestvo-1962118226.html

Песков оценил уровень патриотизма россиян

Песков оценил уровень патриотизма россиян - РИА Новости, 26.07.2024

Песков оценил уровень патриотизма россиян

Уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео публикует Telegram-канал... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:04

2024-07-26T12:04

2024-07-26T12:07

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео публикует Telegram-канал "Мастерская новых медиа"."Уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма по стране в целом на очень высоком уровне", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".

https://ria.ru/20240726/peskov-1962114590.html

россия

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дмитрий песков, россия