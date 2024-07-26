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Песков оценил уровень патриотизма россиян - РИА Новости, 26.07.2024
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12:04 26.07.2024 (обновлено: 12:07 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/obschestvo-1962118226.html
Песков оценил уровень патриотизма россиян
Песков оценил уровень патриотизма россиян - РИА Новости, 26.07.2024
Песков оценил уровень патриотизма россиян
Уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео публикует Telegram-канал... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:04
2024-07-26T12:07
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео публикует Telegram-канал "Мастерская новых медиа"."Уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма по стране в целом на очень высоком уровне", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
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дмитрий песков, россия
Дмитрий Песков, Россия
Песков оценил уровень патриотизма россиян

Песков: уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео публикует Telegram-канал "Мастерская новых медиа".
"Уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма по стране в целом на очень высоком уровне", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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