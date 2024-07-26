https://ria.ru/20240726/obschestvo-1962118226.html
Песков оценил уровень патриотизма россиян
Песков оценил уровень патриотизма россиян - РИА Новости, 26.07.2024
Песков оценил уровень патриотизма россиян
Уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео публикует Telegram-канал... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:04
2024-07-26T12:04
2024-07-26T12:07
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7cd85acb8654f93b7018bc81b2ca5bb1.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео публикует Telegram-канал "Мастерская новых медиа"."Уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма по стране в целом на очень высоком уровне", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
https://ria.ru/20240726/peskov-1962114590.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8249936748d8cbc5c9776b469473f63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия
Песков оценил уровень патриотизма россиян
Песков: уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок