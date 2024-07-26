https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html

В Вологодской области строят и реконструируют более 800 объектов

В Вологодской области строят и реконструируют более 800 объектов - РИА Новости, 26.07.2024

В Вологодской области строят и реконструируют более 800 объектов

В Вологодской области ведутся работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту более 800 объектов, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов на... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:20

2024-07-26T19:20

2024-07-26T19:20

вологодская область

вологодская область

россия

георгий филимонов

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Вологодской области ведутся работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту более 800 объектов, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов на совещании по вопросам развития стройкомплекса и ЖКХ региона, которое провел глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. "В общей сложности, у нас более 800 объектов инфраструктуры в работе в этом году. Мы намерены через приглашение крупных застройщиков, крупных девелоперских компаний раскручивать этот маховик, в том числе через механизм комплексного развития территории. У нас приоритеты сбалансированы: это и МКД, это и благоустройство, и социальные объекты", - сказал Филимонов, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, в первую очередь, в области идет работа по расселению аварийного жилья. В 2025 году планируется старт следующей программы - в нее войдут многоквартирные дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 годы. Это порядка 250 тысяч квадратных метров. Второе направление - решение проблемы обманутых дольщиков. В этом году запланировано расселить три дома. Для дольщиков одного дома жилье уже нашли. Кроме того, ведутся работы по предоставлению жилья для детей-сирот. В это году запланировано расселить 296 детей-сирот, в прошлом году жилье получили 415 детей-сирот. Глава Минстроя высоко оценил потенциал области в стройкомплексе, отметив, что регион будут поддерживать в реализации всех программ, в том числе программ по благоустройству, по формированию комфортной городской среды, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231127/zamena_liftov-1912175149.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, россия, георгий филимонов, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)