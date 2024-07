https://ria.ru/20240726/obama-1962091924.html

Обама стал негласным наставником для Харрис, сообщили СМИ

Обама стал негласным наставником для Харрис, сообщили СМИ

в мире

сша

камала харрис

барак обама

джо байден

выборы президента сша — 2024

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама стал своего рода наставником для вице-президента Камалы Харрис и активно делится с ней опытом, пишет газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. "Обама регулярно общается с Харрис с тех пор, как она стала вероятным кандидатом от Демократической партии, чтобы поделиться своим опытом", - пишет издание. Как отмечает New York Times, хотя Обама еще не поддержал Харрис публично, он принимает активное участие в ее наставничестве за кулисами, а также обобщается со своими бывшими помощниками, которые по его мнению, могут оказать ей помощь. Также, по данным издания, Обама рассказал своему близкому окружению, что был впечатлен началом кампании Харрис и был удивлен потоком сообщений о том, что он воздерживался от того, чтобы публично поддержать ее, потому что у него были сомнения. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Харрис на выборах главы государства. Ранее газета New York Post со ссылкой на источник в семье Байдена сообщила, что Обама не поддержал возможное выдвижение Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов, потому что не считает, что она сможет одержать победу над кандидатом от республиканцев, экс-президентом США Дональдом Трампом. Действующий глава государства Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче, чем Байдена. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

