https://ria.ru/20240726/norilsk-1962100558.html

В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей

В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей - РИА Новости, 26.07.2024

В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей

Директор стройфирмы обвиняется в хищении 51 миллиона рублей при строительстве 60 площадок для сбора мусора в Норильске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:51

2024-07-26T10:51

2024-07-26T10:51

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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Директор стройфирмы обвиняется в хищении 51 миллиона рублей при строительстве 60 площадок для сбора мусора в Норильске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, директор ООО "Профит" в ноябре 2022 года взялся за контракт на выполнение работ по строительству 60 площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска. Позже он дал указание подчиненному подготовить сметную документацию и включить туда завышенный объем используемых материалов. "Достоверно зная о том, что работы по строительству площадок выполнены с нарушением условий контракта и сметы, а цена контракта существенно завышена, (фигурант – ред.) предоставил в МКУ "Управление экологии" уведомления об исполнении контракта, после чего подписал акт о приемке выполненных работ", - говорится в сообщении. На основании документов, по данным следкома, исполнителю перечислили из бюджета города 85 миллионов рублей, из которых более 51 миллиона он похитил. "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - отмечают в следственных органах. В ведомстве уточняют, что решается вопрос об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946180028.html

https://realty.ria.ru/20240701/obman-1956572362.html

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происшествия, жкх, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)