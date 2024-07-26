https://ria.ru/20240726/norilsk-1962100558.html
В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей
В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей - РИА Новости, 26.07.2024
В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей
Директор стройфирмы обвиняется в хищении 51 миллиона рублей при строительстве 60 площадок для сбора мусора в Норильске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:51
2024-07-26T10:51
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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Директор стройфирмы обвиняется в хищении 51 миллиона рублей при строительстве 60 площадок для сбора мусора в Норильске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, директор ООО "Профит" в ноябре 2022 года взялся за контракт на выполнение работ по строительству 60 площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска. Позже он дал указание подчиненному подготовить сметную документацию и включить туда завышенный объем используемых материалов. "Достоверно зная о том, что работы по строительству площадок выполнены с нарушением условий контракта и сметы, а цена контракта существенно завышена, (фигурант – ред.) предоставил в МКУ "Управление экологии" уведомления об исполнении контракта, после чего подписал акт о приемке выполненных работ", - говорится в сообщении. На основании документов, по данным следкома, исполнителю перечислили из бюджета города 85 миллионов рублей, из которых более 51 миллиона он похитил. "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - отмечают в следственных органах. В ведомстве уточняют, что решается вопрос об аресте фигуранта.
https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946180028.html
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происшествия, жкх, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Норильск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей
Главу стройфирмы обвинили в хищении более 50 млн рублей на мусорных площадках
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Директор стройфирмы обвиняется в хищении 51 миллиона рублей при строительстве 60 площадок для сбора мусора в Норильске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, директор ООО "Профит" в ноябре 2022 года взялся за контракт на выполнение работ по строительству 60 площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска. Позже он дал указание подчиненному подготовить сметную документацию и включить туда завышенный объем используемых материалов.
«
"Достоверно зная о том, что работы по строительству площадок выполнены с нарушением условий контракта и сметы, а цена контракта существенно завышена, (фигурант – ред.) предоставил в МКУ "Управление экологии" уведомления об исполнении контракта, после чего подписал акт о приемке выполненных работ", - говорится в сообщении.
На основании документов, по данным следкома, исполнителю перечислили из бюджета города 85 миллионов рублей, из которых более 51 миллиона он похитил.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - отмечают в следственных органах.
В ведомстве уточняют, что решается вопрос об аресте фигуранта.