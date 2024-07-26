Британия не будет оспаривать юрисдикцию МУС по аресту Нетаньяху
Лондон отказался оспаривать юрисдикцию МУС по аресту премьера Израиля Нетаньяху
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британское правительство лейбористов не будет продолжать линию ранее находившихся у власти консерваторов по оспариванию юрисдикции Международного уголовного суда в вопросе выдачи ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, заявила официальный представитель британского премьера, ее цитирует газета Guardian.
"Что касается обращения (в суд - ред.), это было предложение предыдущего правительства, обращение не было подано до выборов (в парламент 4 июля - ред.). Я могу подтвердить, что правительство не будет это продолжать в соответствии с нашей давней позицией, что решение этого вопроса отведено суду", - приводит ее слова газета.
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25 июля, 12:14
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер к концу этой недели может отказаться от возражений предыдущего правительства против требования прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена.
В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.