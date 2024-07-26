Рейтинг@Mail.ru
Британия не будет оспаривать юрисдикцию МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/netanyakhu-1962234384.html
Британия не будет оспаривать юрисдикцию МУС по аресту Нетаньяху
Британия не будет оспаривать юрисдикцию МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 26.07.2024
Британия не будет оспаривать юрисдикцию МУС по аресту Нетаньяху
Британское правительство лейбористов не будет продолжать линию ранее находившихся у власти консерваторов по оспариванию юрисдикции Международного уголовного... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:53
2024-07-26T17:53
в мире
израиль
великобритания
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британское правительство лейбористов не будет продолжать линию ранее находившихся у власти консерваторов по оспариванию юрисдикции Международного уголовного суда в вопросе выдачи ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, заявила официальный представитель британского премьера, ее цитирует газета Guardian. "Что касается обращения (в суд - ред.), это было предложение предыдущего правительства, обращение не было подано до выборов (в парламент 4 июля - ред.). Я могу подтвердить, что правительство не будет это продолжать в соответствии с нашей давней позицией, что решение этого вопроса отведено суду", - приводит ее слова газета. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер к концу этой недели может отказаться от возражений предыдущего правительства против требования прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена. В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
https://ria.ru/20240725/bayden-1961909160.html
https://ria.ru/20240725/netanyakhu-1962052245.html
израиль
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, великобритания, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
Британия не будет оспаривать юрисдикцию МУС по аресту Нетаньяху

Лондон отказался оспаривать юрисдикцию МУС по аресту премьера Израиля Нетаньяху

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британское правительство лейбористов не будет продолжать линию ранее находившихся у власти консерваторов по оспариванию юрисдикции Международного уголовного суда в вопросе выдачи ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, заявила официальный представитель британского премьера, ее цитирует газета Guardian.
"Что касается обращения (в суд - ред.), это было предложение предыдущего правительства, обращение не было подано до выборов (в парламент 4 июля - ред.). Я могу подтвердить, что правительство не будет это продолжать в соответствии с нашей давней позицией, что решение этого вопроса отведено суду", - приводит ее слова газета.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Байден усилит давление на Нетаньяху, пишут СМИ
25 июля, 12:14
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер к концу этой недели может отказаться от возражений предыдущего правительства против требования прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена.
В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств
25 июля, 22:57
 
В миреИзраильВеликобританияБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала