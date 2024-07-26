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Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России
Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России - РИА Новости, 26.07.2024
Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России
Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре предложил главе украинского кабмина техническое решение по возобновлению транзита нефти от российской... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:28
2024-07-26T17:28
2024-07-26T17:28
словакия
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре предложил главе украинского кабмина техническое решение по возобновлению транзита нефти от российской компании "Лукойл", следует из заявления словацкого правительства. "Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию", - говорится в информации кабмина Словакии, распространенной в пятницу. В информации уточняется, что Фицо в пятницу вновь провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которого снова обсуждался вопрос транзита российской нефти через Украину.
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словакия, украина, роберт фицо, денис шмыгаль, лукойл, в мире
Словакия, Украина, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, ЛУКОЙЛ, В мире
Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России
Премьер Словакии предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из РФ