https://ria.ru/20240726/neft-1962226274.html

Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России

Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России - РИА Новости, 26.07.2024

Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России

Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре предложил главе украинского кабмина техническое решение по возобновлению транзита нефти от российской... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:28

2024-07-26T17:28

2024-07-26T17:28

словакия

украина

роберт фицо

денис шмыгаль

лукойл

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg

БРАТИСЛАВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре предложил главе украинского кабмина техническое решение по возобновлению транзита нефти от российской компании "Лукойл", следует из заявления словацкого правительства. "Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию", - говорится в информации кабмина Словакии, распространенной в пятницу. В информации уточняется, что Фицо в пятницу вновь провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которого снова обсуждался вопрос транзита российской нефти через Украину.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, украина, роберт фицо, денис шмыгаль, лукойл, в мире