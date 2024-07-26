https://ria.ru/20240726/natsproekty-1962121845.html

Лауреаты премии за вклад в реализацию нацпроектов России объявлены в Москве

Лауреаты премии за вклад в реализацию нацпроектов России объявлены в Москве - РИА Новости, 26.07.2024

Лауреаты премии за вклад в реализацию нацпроектов России объявлены в Москве

ПАО АФК "Система" вошла в число победителей Национальной премии "Наш вклад", заняв первое место в номинации "Крупный бизнес. Регион", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:22

2024-07-26T12:22

2024-07-26T12:23

россия

александр новак

афк "система"

нацпроекты

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ПАО АФК "Система" вошла в число победителей Национальной премии "Наш вклад", заняв первое место в номинации "Крупный бизнес. Регион", сообщает пресс-служба компании. Экспертный совет премии оценил инициативы корпорации и ее благотворительного фонда по поддержке образования и науки, укреплению кадрового и туристического потенциала страны, продвижению инклюзии и здорового образа жизни. Также в число победителей премии вошли: ПАО "Сбербанк" ("номинация "Госкорпорации и госкомпании"), ПАО "ВымпелКом" (номинация "Крупный бизнес. Сетевой"), АО "МБНПК „Цитомед“" (номинация "Средний бизнес"), ООО "АР СОФТ" (номинация "Малый бизнес"), благотворительный фонд "Женщины за жизнь" (номинация "НКО"). Всего на конкурс поступило свыше 630 проектов от более чем 300 компаний и НКО со всей России. В финал вышли 509 проектов от 219 организаций, из которых 38% представляют крупный бизнес. "Проекты финалистов премии способствуют росту инвестиционной привлекательности регионов, создают инфраструктуру для комфортной жизни людей, служат развитию малого бизнеса и дают новые возможности для молодёжи. Совокупный объём инвестиций участников премии этого сезона превысил 40 млрд рублей. По сравнению с первым годом проекта эта цифра увеличилась в 10 раз", — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель экспертного совета премии "Наш вклад", его слова приводит пресс-служба правительства России. В категории "Крупный бизнес. Регион" было заявлено 200 проектов от 70 организаций. АФК "Система" представила на конкурс семь проектов, способствующих реализации национальных проектов "Демография", "Культура", "Образование", "Наука и университеты", "Туризм и индустрия гостеприимства". "АФК "Система" представлена во многих ключевых отраслях и большинстве регионов России. Высокая диверсификация бизнеса и широкая география деятельности позволят нашей корпорации вносить системный и долгосрочный вклад в реализацию целого ряда национальных проектов в интересах устойчивого развития экономики и социальной сферы страны. Полученная премия – это заслуга всего коллектива компаний нашей Группы, которые обеспечивают рабочими местами более 200 тысяч человек и повышают качество жизни огромного количества людей в регионах присутствия", - цитирует пресс-служба вице-президента по взаимодействию с регионами и устойчивому развитию компании Сергея Семкина. В свою очередь, президент благотворительного фонда "Система", выступающего оператором социальных инвестиций корпорации, Лариса Пастухова отметила, что организация старается сохранять роль консолидатора опыта, запросов и потребностей всех заинтересованных сторон – бизнеса, государства, волонтеров и членов их семей, школьников и студентов, молодых специалистов и ученых. "Только в тесном диалоге можно добиваться значимого социального эффекта от всех создаваемых инициатив, созвучных национальным приоритетам устойчивого развития. И мы рады, что сегодня результаты этой работы оценены на таком высоком уровне", – подчеркнула Пастухова, слова которой приводятся в сообщении. Национальная премия "Наш вклад" – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП "Вектор устойчивого развития" и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ). Оператор премии – АНО "Национальные приоритеты", уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240614/otel-1952807179.html

https://realty.ria.ru/20240402/oteli-1937260930.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр новак, афк "система", нацпроекты