https://ria.ru/20240726/nagrazhdenie-1962062673.html

Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу"

Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу" - РИА Новости, 26.07.2024

Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу"

Механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" матрос Дмитрий Тюрнин награжден медалью "За отвагу" за... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T03:09

2024-07-26T03:09

2024-07-26T03:09

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" матрос Дмитрий Тюрнин награжден медалью "За отвагу" за спасение и эвакуацию 20 получивших ранения товарищей с линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Дмитрий Тюрнин выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике. При ведении активных боевых действий проявил мужество и отвагу. Находясь на боевом задании, под практически непрекращающимся ежедневным обстрелом артиллерии, минометным, стрелковым огнем противника, вместе со своей группой подъехал на багги вплотную к укрепленным позициям противника и произвел эвакуацию раненых военнослужащих штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что Тюрнин лично вынес с линии боевого соприкосновения не менее 20 военнослужащих. "Также, несмотря на угрозу FPV-дронов, умелым маневрированием сумел сохранить вверенную ему технику", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240716/nagrady-1960014431.html

https://ria.ru/20240618/evkurov--1953831587.html

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россия, луганская народная республика