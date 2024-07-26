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Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу" - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:09 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/nagrazhdenie-1962062673.html
Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу"
Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу" - РИА Новости, 26.07.2024
Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу"
Механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" матрос Дмитрий Тюрнин награжден медалью "За отвагу" за... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:09
2024-07-26T03:09
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" матрос Дмитрий Тюрнин награжден медалью "За отвагу" за спасение и эвакуацию 20 получивших ранения товарищей с линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Дмитрий Тюрнин выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике. При ведении активных боевых действий проявил мужество и отвагу. Находясь на боевом задании, под практически непрекращающимся ежедневным обстрелом артиллерии, минометным, стрелковым огнем противника, вместе со своей группой подъехал на багги вплотную к укрепленным позициям противника и произвел эвакуацию раненых военнослужащих штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что Тюрнин лично вынес с линии боевого соприкосновения не менее 20 военнослужащих. "Также, несмотря на угрозу FPV-дронов, умелым маневрированием сумел сохранить вверенную ему технику", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240716/nagrady-1960014431.html
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россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика
Военного, эвакуировавшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу"

Механика-водителя Тюрнина, спасшего 20 бойцов, наградили медалью "За отвагу"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаграждение военного медалью "За отвагу"
Награждение военного медалью За отвагу - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Награждение военного медалью "За отвагу". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" матрос Дмитрий Тюрнин награжден медалью "За отвагу" за спасение и эвакуацию 20 получивших ранения товарищей с линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Дмитрий Тюрнин выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике. При ведении активных боевых действий проявил мужество и отвагу. Находясь на боевом задании, под практически непрекращающимся ежедневным обстрелом артиллерии, минометным, стрелковым огнем противника, вместе со своей группой подъехал на багги вплотную к укрепленным позициям противника и произвел эвакуацию раненых военнослужащих штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что Тюрнин лично вынес с линии боевого соприкосновения не менее 20 военнослужащих.
"Также, несмотря на угрозу FPV-дронов, умелым маневрированием сумел сохранить вверенную ему технику", - дополнили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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