https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962220530.html
Набиуллина рассказала о кредитах компаниям по плавающим ставкам
Набиуллина рассказала о кредитах компаниям по плавающим ставкам - РИА Новости, 26.07.2024
Набиуллина рассказала о кредитах компаниям по плавающим ставкам
Кредиты компаниям по плавающим ставкам составляют почти 99% всех выданных в этом году в России корпоративных ссуд, заявила председатель Банка России Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:13
2024-07-26T17:13
2024-07-26T17:13
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кредиты компаниям по плавающим ставкам составляют почти 99% всех выданных в этом году в России корпоративных ссуд, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "В расчете на снижение ключевой ставки уже в этом году, как ранее предполагал наш прогноз, предприятия продолжили быстро наращивать заимствования по плавающим ставкам. В итоге прирост кредитования по плавающим ставкам - это почти 99% прироста всего рублевого кредитования компаний с начала этого года", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о кредитах компаниям по плавающим ставкам
Набиуллина: кредиты по плавающим ставкам составляют почти 99% всех выданных ссуд