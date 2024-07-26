https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962220530.html

Набиуллина рассказала о кредитах компаниям по плавающим ставкам

Набиуллина рассказала о кредитах компаниям по плавающим ставкам - РИА Новости, 26.07.2024

Набиуллина рассказала о кредитах компаниям по плавающим ставкам

Кредиты компаниям по плавающим ставкам составляют почти 99% всех выданных в этом году в России корпоративных ссуд, заявила председатель Банка России Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:13

2024-07-26T17:13

2024-07-26T17:13

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кредиты компаниям по плавающим ставкам составляют почти 99% всех выданных в этом году в России корпоративных ссуд, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "В расчете на снижение ключевой ставки уже в этом году, как ранее предполагал наш прогноз, предприятия продолжили быстро наращивать заимствования по плавающим ставкам. В итоге прирост кредитования по плавающим ставкам - это почти 99% прироста всего рублевого кредитования компаний с начала этого года", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)