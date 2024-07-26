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Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024
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16:24 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962206136.html
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина
Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:24
2024-07-26T16:24
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Повышение ставки, которое произошло в прошлом году, привело к снижению инфляции... Снизилась (инфляция - ред.) недостаточно, снижается медленно... Нужна дополнительная жесткость для денежно-кредитных условий, чтобы возобновить снижение инфляции, особенно в ее устойчивых компонентах", - заявила она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина

Набиуллина: нужна жесткость денежно-кредитных условий для замедления инфляции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Повышение ставки, которое произошло в прошлом году, привело к снижению инфляции... Снизилась (инфляция - ред.) недостаточно, снижается медленно... Нужна дополнительная жесткость для денежно-кредитных условий, чтобы возобновить снижение инфляции, особенно в ее устойчивых компонентах", - заявила она.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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Вчера, 16:10
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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