https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962206136.html
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина
Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:24
2024-07-26T16:24
2024-07-26T16:24
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Повышение ставки, которое произошло в прошлом году, привело к снижению инфляции... Снизилась (инфляция - ред.) недостаточно, снижается медленно... Нужна дополнительная жесткость для денежно-кредитных условий, чтобы возобновить снижение инфляции, особенно в ее устойчивых компонентах", - заявила она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина
Набиуллина: нужна жесткость денежно-кредитных условий для замедления инфляции