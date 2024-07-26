https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962206136.html

Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина

Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024

Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина

Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:24

2024-07-26T16:24

2024-07-26T16:24

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Повышение ставки, которое произошло в прошлом году, привело к снижению инфляции... Снизилась (инфляция - ред.) недостаточно, снижается медленно... Нужна дополнительная жесткость для денежно-кредитных условий, чтобы возобновить снижение инфляции, особенно в ее устойчивых компонентах", - заявила она.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)