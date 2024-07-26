https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962205837.html

Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции

Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции - РИА Новости, 26.07.2024

Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции

Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:23

2024-07-26T16:23

2024-07-26T16:27

экономика

россия

эльвира набиуллина

общество

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, общество, центральный банк рф (цб рф)