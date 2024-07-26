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Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции - РИА Новости, 26.07.2024
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16:23 26.07.2024 (обновлено: 16:27 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962205837.html
Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции
Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции - РИА Новости, 26.07.2024
Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции
Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:23
2024-07-26T16:27
экономика
россия
эльвира набиуллина
общество
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, общество, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, как уберечь деньги от инфляции

Набиуллина: ставки по депозитам позволяют уберечь деньги от инфляции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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