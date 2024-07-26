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Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, рассказал ЦБ - РИА Новости, 26.07.2024
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16:15 26.07.2024 (обновлено: 16:48 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962203932.html
Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, рассказал ЦБ
Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, рассказал ЦБ - РИА Новости, 26.07.2024
Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, рассказал ЦБ
ЦБ РФ за десять лет таргетирования инфляции впервые столкнулся с необходимостью длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики в условиях... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:15
2024-07-26T16:48
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ за десять лет таргетирования инфляции впервые столкнулся с необходимостью длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики в условиях циклического перегрева экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."За 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса. В те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и в 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками. А спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции. Она напомнила, что в начале года "текущая инфляция существенно замедлилась с осенних пиков, инфляционные ожидания снижались, напряженность на рынке труда как минимум перестала расти, денежно-кредитные условия ужесточались". При этом рост потребительской активности замедлился и одновременно росла склонность населения к сбережениям, отметила глава ЦБ. "Это было учтено и в прогнозах экспертов, и в нашем прогнозе. И тогда наш прогноз на основе тех данных, которые были доступны в начале года, предполагал пространство для снижения ставки в этом году", - пояснила она. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На всех четырех предыдущих заседаниях текущего года - в феврале, марте, апреле и июне - Центробанк оставлял ставку неизменной.Однако по итогам июньского заседания регулятор ужесточил сигнал, допустив возможность ее повышения на ближайшем заседании и отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее. На заседании 26 июля ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, при этом сигнал по дальнейшим шагам несколько смягчил: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html
https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962205837.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, рассказал ЦБ

Набиуллина: Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ за десять лет таргетирования инфляции впервые столкнулся с необходимостью длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики в условиях циклического перегрева экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"За 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса. В те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и в 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками. А спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
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Она напомнила, что в начале года "текущая инфляция существенно замедлилась с осенних пиков, инфляционные ожидания снижались, напряженность на рынке труда как минимум перестала расти, денежно-кредитные условия ужесточались". При этом рост потребительской активности замедлился и одновременно росла склонность населения к сбережениям, отметила глава ЦБ.
"Это было учтено и в прогнозах экспертов, и в нашем прогнозе. И тогда наш прогноз на основе тех данных, которые были доступны в начале года, предполагал пространство для снижения ставки в этом году", - пояснила она.
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Однако по итогам июньского заседания регулятор ужесточил сигнал, допустив возможность ее повышения на ближайшем заседании и отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее. На заседании 26 июля ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, при этом сигнал по дальнейшим шагам несколько смягчил: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.
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