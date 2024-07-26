https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962184926.html

Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки

Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки - РИА Новости, 26.07.2024

Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки

Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:30

2024-07-26T15:30

2024-07-26T15:45

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Основной эффект от завершения безадресной льготной ипотеки будет снижение инфляционного давления. Хотя напрямую стоимость жилья, стоимость квартир не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдачи любых кредитов, любых ипотечных кредитов, рыночных, льготных, приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса. И если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

https://realty.ria.ru/20240726/refinansirovanie-1962167005.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)