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Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки - РИА Новости, 26.07.2024
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15:30 26.07.2024 (обновлено: 15:45 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962184926.html
Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки
Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки - РИА Новости, 26.07.2024
Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки
Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:30
2024-07-26T15:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Основной эффект от завершения безадресной льготной ипотеки будет снижение инфляционного давления. Хотя напрямую стоимость жилья, стоимость квартир не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдачи любых кредитов, любых ипотечных кредитов, рыночных, льготных, приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса. И если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки

Набиуллина: основной эффект от завершения льготной ипотеки будет дезинфляционным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Основной эффект от завершения безадресной льготной ипотеки будет снижение инфляционного давления. Хотя напрямую стоимость жилья, стоимость квартир не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдачи любых кредитов, любых ипотечных кредитов, рыночных, льготных, приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса. И если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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