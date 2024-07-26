https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962182591.html
Набиуллина оценила риск сохранения перегрева экономики
Набиуллина оценила риск сохранения перегрева экономики - РИА Новости, 26.07.2024
Набиуллина оценила риск сохранения перегрева экономики
Риск сохранения перегрева экономики РФ сохраняется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:24
2024-07-26T15:24
2024-07-26T15:24
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Риск сохранения перегрева экономики РФ сохраняется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Остановлюсь на рисках для базового прогноза. Их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Во-первых, это риск сохранения перегрева экономики. Он может быть связан как с сохранением избыточного спроса, так и с ограничениями на стороне предложения", – сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина оценила риск сохранения перегрева экономики
Набиуллина: риск сохранения перегрева экономики России сохраняется
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Риск сохранения перегрева экономики РФ сохраняется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Остановлюсь на рисках для базового прогноза. Их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Во-первых, это риск сохранения перегрева экономики. Он может быть связан как с сохранением избыточного спроса, так и с ограничениями на стороне предложения", – сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.