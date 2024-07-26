https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962182591.html

Набиуллина оценила риск сохранения перегрева экономики

Набиуллина оценила риск сохранения перегрева экономики - РИА Новости, 26.07.2024

Набиуллина оценила риск сохранения перегрева экономики

Риск сохранения перегрева экономики РФ сохраняется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:24

2024-07-26T15:24

2024-07-26T15:24

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Риск сохранения перегрева экономики РФ сохраняется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Остановлюсь на рисках для базового прогноза. Их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Во-первых, это риск сохранения перегрева экономики. Он может быть связан как с сохранением избыточного спроса, так и с ограничениями на стороне предложения", – сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://realty.ria.ru/20240606/nedvizhimost-1951080257.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)