https://ria.ru/20240726/muzhchina-1962128622.html

В Томской области мужчина надоумил сына выстрелить в кота пистонами

В Томской области мужчина надоумил сына выстрелить в кота пистонами - РИА Новости, 26.07.2024

В Томской области мужчина надоумил сына выстрелить в кота пистонами

Мужчина из Томской области надоумил сына выстрелить в кота пистонами из игрушечного пистолета, сообщили в региональном МВД. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:45

2024-07-26T12:45

2024-07-26T12:45

происшествия

томская область

дзержинский

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина из Томской области надоумил сына выстрелить в кота пистонами из игрушечного пистолета, сообщили в региональном МВД. Ранее в СМИ писали, что пятилетний мальчик стрелял в кошек из пневматического ружья в томском селе Дзержинское. Полиция выяснила, что стрельба велась из игрушечного пистолета. "По предварительным данным, мужчина вместе со своим сыном проезжал мимо земельного участка своих соседей и, увидев кота, попросил своего сына применить игрушку-пистолет с пистонами", - сообщила пресс-служба МВД. Мужчина объяснил полицейским, что этот кот был "очень похож на того, который нагадил ему утром". "Хотел остановиться, кинуть камень, сказал ребенку, чтобы он сделал выстрел, напугал кота… Пистолет просто производит звук хлопка. Я находился на эмоциях, если какую-то общественность это задело, приношу свои извинения", - объяснил он полиции. Уточняется, что животное не пострадало, с участниками конфликта проведена профилактическая беседа. Кроме того, в отношении отца мальчика составлен протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, поскольку ребенок не был пристегнут.

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html

томская область

дзержинский

россия

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происшествия, томская область, дзержинский, россия