https://ria.ru/20240726/muftiy-1962159926.html
Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России
Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России - РИА Новости, 26.07.2024
Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России
Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:00
2024-07-26T14:00
2024-07-26T14:00
религия
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равиль гайнутдин
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин."Российская Федерация, исторически сложившись как союз православных и мусульманских этносов, продемонстрировала всему миру, что и в годы испытаний и тревог сохраняются незыблемыми ценности единства многонационального народа страны, готового отвечать на внешние вызовы", - заявил муфтий Гайнутдин в своем выступлении на V Международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани.В работе международного форума " принимают участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. В работе форума участвуют представители Администрации президента РФ, раиса (главы) Татарстана и РПЦ.Форум организован ДУМ РФ, СМР и Университетом гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан.Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.
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россия, китай, оаэ, равиль гайнутдин, русская православная церковь
Религия, Россия, Китай, ОАЭ, Равиль Гайнутдин, Русская православная церковь
КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Российская Федерация, исторически сложившись как союз православных и мусульманских этносов, продемонстрировала всему миру, что и в годы испытаний и тревог сохраняются незыблемыми ценности единства многонационального народа страны, готового отвечать на внешние вызовы", - заявил муфтий Гайнутдин в своем выступлении на V Международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани.
В работе международного форума " принимают участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. В работе форума участвуют представители Администрации президента РФ, раиса (главы) Татарстана и РПЦ.
Форум организован ДУМ РФ, СМР и Университетом гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан.
Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.