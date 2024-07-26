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Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России - РИА Новости, 26.07.2024
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Религия
 
14:00 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/muftiy-1962159926.html
Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России
Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России - РИА Новости, 26.07.2024
Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России
Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:00
2024-07-26T14:00
религия
россия
китай
оаэ
равиль гайнутдин
русская православная церковь
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин."Российская Федерация, исторически сложившись как союз православных и мусульманских этносов, продемонстрировала всему миру, что и в годы испытаний и тревог сохраняются незыблемыми ценности единства многонационального народа страны, готового отвечать на внешние вызовы", - заявил муфтий Гайнутдин в своем выступлении на V Международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани.В работе международного форума " принимают участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. В работе форума участвуют представители Администрации президента РФ, раиса (главы) Татарстана и РПЦ.Форум организован ДУМ РФ, СМР и Университетом гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан.Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.
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россия, китай, оаэ, равиль гайнутдин, русская православная церковь
Религия, Россия, Китай, ОАЭ, Равиль Гайнутдин, Русская православная церковь

Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Российская Федерация, исторически сложившись как союз православных и мусульманских этносов, продемонстрировала всему миру, что и в годы испытаний и тревог сохраняются незыблемыми ценности единства многонационального народа страны, готового отвечать на внешние вызовы", - заявил муфтий Гайнутдин в своем выступлении на V Международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира
25 июля, 14:55
В работе международного форума " принимают участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. В работе форума участвуют представители Администрации президента РФ, раиса (главы) Татарстана и РПЦ.
Форум организован ДУМ РФ, СМР и Университетом гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан.
Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.
 
РелигияРоссияКитайОАЭРавиль ГайнутдинРусская православная церковь
 
 
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