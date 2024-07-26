https://ria.ru/20240726/muftiy-1962159926.html

Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России

Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России - РИА Новости, 26.07.2024

Муфтий Гайнутдин рассказал об особенности России

Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:00

2024-07-26T14:00

2024-07-26T14:00

религия

россия

китай

оаэ

равиль гайнутдин

русская православная церковь

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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Народы России, исповедующих ислам и православие, показывают всему миру духовное богатство и единство нашего государства, сообщил председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин."Российская Федерация, исторически сложившись как союз православных и мусульманских этносов, продемонстрировала всему миру, что и в годы испытаний и тревог сохраняются незыблемыми ценности единства многонационального народа страны, готового отвечать на внешние вызовы", - заявил муфтий Гайнутдин в своем выступлении на V Международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани.В работе международного форума " принимают участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. В работе форума участвуют представители Администрации президента РФ, раиса (главы) Татарстана и РПЦ.Форум организован ДУМ РФ, СМР и Университетом гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан.Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.

https://ria.ru/20240725/muftiy-1961953796.html

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китай

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россия, китай, оаэ, равиль гайнутдин, русская православная церковь