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Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации - РИА Новости, 26.07.2024
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Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации
Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации - РИА Новости, 26.07.2024
Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации
Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы с начала навигации, сообщил заместитель мэра столицы во вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:08
2024-07-26T15:08
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общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы с начала навигации, сообщил заместитель мэра столицы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали более 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой", - рассказал он. Заместитель мэра пояснил, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт и пластик. "Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСбор плавающего мусора с поверхности воды
Сбор плавающего мусора с поверхности воды - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сбор плавающего мусора с поверхности воды. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы с начала навигации, сообщил заместитель мэра столицы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали более 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой", - рассказал он.
Заместитель мэра пояснил, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт и пластик.
«
"Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров.
Уборка мусора в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году
16 октября 2023, 15:42
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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