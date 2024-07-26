https://ria.ru/20240726/moskva-1962176352.html

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации - РИА Новости, 26.07.2024

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот Москвы с начала навигации

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы с начала навигации, сообщил заместитель мэра столицы во вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:08

2024-07-26T15:08

2024-07-26T15:08

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общество

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы с начала навигации, сообщил заместитель мэра столицы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали более 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой", - рассказал он. Заместитель мэра пояснил, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт и пластик. "Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров.

https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков