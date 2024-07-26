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В Москве пройдет международная книжная ярмарка - РИА Новости, 26.07.2024
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12:47 26.07.2024 (обновлено: 13:09 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/moskva-1962129332.html
В Москве пройдет международная книжная ярмарка
В Москве пройдет международная книжная ярмарка - РИА Новости, 26.07.2024
В Москве пройдет международная книжная ярмарка
С 4 по 8 сентября в Москве пройдет 37-я Международная книжная ярмарка, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:47
2024-07-26T13:09
москва
сергей собянин
экспоцентр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. С 4 по 8 сентября в Москве пройдет 37-я Международная книжная ярмарка, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. &quot;Насыщенная программа ждет гостей &quot;Экспоцентра&quot; на Краснопресненской набережной и в этом году. В том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы&quot;, — написал он.Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих выход на ярмарку будет свободным, добавил мэр. В правительстве Москвы отметили, что часть стендов предоставят на льготных условиях. Получить их смогут общественные и бюджетные организации, творческие союзы, фонды, библиотеки, университетские и региональные издательства, литературные журналы, а также издательства из стран СНГ.
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москва, сергей собянин, экспоцентр
Москва, Сергей Собянин, Экспоцентр
В Москве пройдет международная книжная ярмарка

Собянин: международная книжная ярмарка пройдет в Москве с 4 по 8 сентября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетительница покупает книгу на Московской международной книжной ярмарке
Посетительница покупает книгу на Московской международной книжной ярмарке - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Посетительница покупает книгу на Московской международной книжной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. С 4 по 8 сентября в Москве пройдет 37-я Международная книжная ярмарка, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"Насыщенная программа ждет гостей "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной и в этом году. В том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы", — написал он.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих выход на ярмарку будет свободным, добавил мэр.
В правительстве Москвы отметили, что часть стендов предоставят на льготных условиях. Получить их смогут общественные и бюджетные организации, творческие союзы, фонды, библиотеки, университетские и региональные издательства, литературные журналы, а также издательства из стран СНГ.
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