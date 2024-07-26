https://ria.ru/20240726/moskva-1962129332.html
В Москве пройдет международная книжная ярмарка
В Москве пройдет международная книжная ярмарка - РИА Новости, 26.07.2024
В Москве пройдет международная книжная ярмарка
С 4 по 8 сентября в Москве пройдет 37-я Международная книжная ярмарка, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:47
2024-07-26T12:47
2024-07-26T13:09
москва
сергей собянин
экспоцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893166305_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_0229c8b2f87a05875d2a841465136607.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. С 4 по 8 сентября в Москве пройдет 37-я Международная книжная ярмарка, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. "Насыщенная программа ждет гостей "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной и в этом году. В том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы", — написал он.Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих выход на ярмарку будет свободным, добавил мэр. В правительстве Москвы отметили, что часть стендов предоставят на льготных условиях. Получить их смогут общественные и бюджетные организации, творческие союзы, фонды, библиотеки, университетские и региональные издательства, литературные журналы, а также издательства из стран СНГ.
https://ria.ru/20240724/kolomna-1961705219.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893166305_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_baf630b7b8cf3707c99b214dc19eac6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, экспоцентр
Москва, Сергей Собянин, Экспоцентр
В Москве пройдет международная книжная ярмарка
Собянин: международная книжная ярмарка пройдет в Москве с 4 по 8 сентября