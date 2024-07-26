https://ria.ru/20240726/moskva-1962129332.html

В Москве пройдет международная книжная ярмарка

В Москве пройдет международная книжная ярмарка - РИА Новости, 26.07.2024

В Москве пройдет международная книжная ярмарка

С 4 по 8 сентября в Москве пройдет 37-я Международная книжная ярмарка, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:47

2024-07-26T12:47

2024-07-26T13:09

москва

сергей собянин

экспоцентр

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. С 4 по 8 сентября в Москве пройдет 37-я Международная книжная ярмарка, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. "Насыщенная программа ждет гостей "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной и в этом году. В том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы", — написал он.Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих выход на ярмарку будет свободным, добавил мэр. В правительстве Москвы отметили, что часть стендов предоставят на льготных условиях. Получить их смогут общественные и бюджетные организации, творческие союзы, фонды, библиотеки, университетские и региональные издательства, литературные журналы, а также издательства из стран СНГ.

https://ria.ru/20240724/kolomna-1961705219.html

москва

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москва, сергей собянин, экспоцентр