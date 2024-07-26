https://ria.ru/20240726/moskva-1962086884.html

Автопром Москвы представит свою продукцию на форуме "Территория будущего"

Автопром Москвы представит свою продукцию на форуме "Территория будущего" - РИА Новости, 26.07.2024

Автопром Москвы представит свою продукцию на форуме "Территория будущего"

С достижениями московского автопрома, в том числе электромобилестроения, можно будет познакомиться на выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:03

2024-07-26T10:03

2024-07-26T10:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962086067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f66e7a08ba47645d75b95931c7256906.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. С достижениями московского автопрома, в том числе электромобилестроения, можно будет познакомиться на выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая пройдет с 10 августа по 8 сентября в ЦВК "Экспоцентр", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Экспозиция будет организована в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"."По поручению Сергея Собянина город ускоренными темпами развивает автомобильную промышленность. В частности, с 2022 года в столице действует кластер электромобилестроения — высокотехнологичная платформа для производства легковых электромобилей, а также сопутствующих компонентов. В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” посетителей познакомят с достижениями отрасли, а также расскажут о перспективах ее развития", — привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в экспозиции будут представлены массогабаритный макет Aurus, демонстрирующий стадии разработки и испытаний автомобиля, электромобиль “Москвич 3е”, седан “Москвич 6”, а также прототип электрофургона."Производители сопутствующей продукции представят зарядные станции, тяговые аккумуляторные батареи, электронику и другое. Посетители смогут посидеть за рулем “Москвича”, а также записаться на тест-драйв", — добавил Гарбузов.В пресс-службе напомнили, что в столице работают около 30 производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов с общим числом работающих более восьми тысяч человек. Для развития отрасли город предлагает компаниям набор эффективных инструментов поддержки, что, в частности, позволило им в минувшем году нарастить объем производства более чем на 40%."Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября на более чем 30 его площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию мегаполиса. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240725/elektromobilestroenie-1961893192.html

https://ria.ru/20240723/izobreteniya-1961510388.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин