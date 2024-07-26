https://ria.ru/20240726/moldaviya-1962168670.html
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации - РИА Новости, 26.07.2024
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации
Несмотря на замедление инфляции, экономическая ситуация в Молдавии стремительно ухудшается, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу, об этом он... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:38
2024-07-26T14:38
2024-07-26T14:38
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Несмотря на замедление инфляции, экономическая ситуация в Молдавии стремительно ухудшается, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Макроэкономическая ситуация в Молдавии ухудшается. Несмотря на снижение инфляции до 5%, цены продолжают расти, особенно на товары первой необходимости. Экспорт за полгода сократился на 13,5% и никаких предпосылок для его увеличения нет. Импорт также стагнирует. Объемы сельскохозяйственного и промышленного производства снижаются. Иностранные инвесторы сократили вложения в нашу экономику на 180 миллионов долларов", - написал Лунгу. По его словам, небольшой прирост ВВП - на 1,9% в первом квартале - основан на внутреннем потреблении, которое преимущественно обеспечивают беженцы. Молдаване же участвуют в росте потребления в европейских странах, поскольку ежегодно из Молдавии мигрируют 60-70 тысяч человек. "Партия действие и солидарность" должна уйти в свою сказочную страну с единорогами и розовыми пони. Молдавии нужны труженики, которые засучив рукава начнут разгребать за этими деятелями, восстановят экономику, наладят разрушенные партнерские связи. И тогда не нужно будет придумывать сказки - быль будет ярче, богаче и прекраснее", - считает Лунгу. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. На фоне роста цен и экономических проблем в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962040649.html
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молдавия, в мире
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации
Лидер оппозиционной партии Лунгу: экономическая ситуация в Молдавии ухудшается
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости.
Несмотря на замедление инфляции, экономическая ситуация в Молдавии стремительно ухудшается, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу, об этом он написал в своем Telegram-канале
.
"Макроэкономическая ситуация в Молдавии ухудшается. Несмотря на снижение инфляции до 5%, цены продолжают расти, особенно на товары первой необходимости. Экспорт за полгода сократился на 13,5% и никаких предпосылок для его увеличения нет. Импорт также стагнирует. Объемы сельскохозяйственного и промышленного производства снижаются. Иностранные инвесторы сократили вложения в нашу экономику на 180 миллионов долларов", - написал Лунгу.
По его словам, небольшой прирост ВВП - на 1,9% в первом квартале - основан на внутреннем потреблении, которое преимущественно обеспечивают беженцы. Молдаване же участвуют в росте потребления в европейских странах, поскольку ежегодно из Молдавии мигрируют 60-70 тысяч человек.
"Партия действие и солидарность" должна уйти в свою сказочную страну с единорогами и розовыми пони. Молдавии нужны труженики, которые засучив рукава начнут разгребать за этими деятелями, восстановят экономику, наладят разрушенные партнерские связи. И тогда не нужно будет придумывать сказки - быль будет ярче, богаче и прекраснее", - считает Лунгу.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. На фоне роста цен и экономических проблем в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.