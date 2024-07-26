Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/moldaviya-1962168670.html
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации - РИА Новости, 26.07.2024
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации
Несмотря на замедление инфляции, экономическая ситуация в Молдавии стремительно ухудшается, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу, об этом он... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:38
2024-07-26T14:38
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Несмотря на замедление инфляции, экономическая ситуация в Молдавии стремительно ухудшается, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Макроэкономическая ситуация в Молдавии ухудшается. Несмотря на снижение инфляции до 5%, цены продолжают расти, особенно на товары первой необходимости. Экспорт за полгода сократился на 13,5% и никаких предпосылок для его увеличения нет. Импорт также стагнирует. Объемы сельскохозяйственного и промышленного производства снижаются. Иностранные инвесторы сократили вложения в нашу экономику на 180 миллионов долларов", - написал Лунгу. По его словам, небольшой прирост ВВП - на 1,9% в первом квартале - основан на внутреннем потреблении, которое преимущественно обеспечивают беженцы. Молдаване же участвуют в росте потребления в европейских странах, поскольку ежегодно из Молдавии мигрируют 60-70 тысяч человек. "Партия действие и солидарность" должна уйти в свою сказочную страну с единорогами и розовыми пони. Молдавии нужны труженики, которые засучив рукава начнут разгребать за этими деятелями, восстановят экономику, наладят разрушенные партнерские связи. И тогда не нужно будет придумывать сказки - быль будет ярче, богаче и прекраснее", - считает Лунгу. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. На фоне роста цен и экономических проблем в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962040649.html
https://ria.ru/20240724/moldaviya-1961818592.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации

Лидер оппозиционной партии Лунгу: экономическая ситуация в Молдавии ухудшается

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Несмотря на замедление инфляции, экономическая ситуация в Молдавии стремительно ухудшается, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Макроэкономическая ситуация в Молдавии ухудшается. Несмотря на снижение инфляции до 5%, цены продолжают расти, особенно на товары первой необходимости. Экспорт за полгода сократился на 13,5% и никаких предпосылок для его увеличения нет. Импорт также стагнирует. Объемы сельскохозяйственного и промышленного производства снижаются. Иностранные инвесторы сократили вложения в нашу экономику на 180 миллионов долларов", - написал Лунгу.
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной
25 июля, 20:47
По его словам, небольшой прирост ВВП - на 1,9% в первом квартале - основан на внутреннем потреблении, которое преимущественно обеспечивают беженцы. Молдаване же участвуют в росте потребления в европейских странах, поскольку ежегодно из Молдавии мигрируют 60-70 тысяч человек.
"Партия действие и солидарность" должна уйти в свою сказочную страну с единорогами и розовыми пони. Молдавии нужны труженики, которые засучив рукава начнут разгребать за этими деятелями, восстановят экономику, наладят разрушенные партнерские связи. И тогда не нужно будет придумывать сказки - быль будет ярче, богаче и прекраснее", - считает Лунгу.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. На фоне роста цен и экономических проблем в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Молдавии назвали поддержку антироссийских санкций самоуничтожением
24 июля, 20:50
 
МолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала