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В Молдавии заявили, что страна отказалась от нейтралитета - РИА Новости, 26.07.2024
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14:43 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/moldavija-1962169464.html
В Молдавии заявили, что страна отказалась от нейтралитета
В Молдавии заявили, что страна отказалась от нейтралитета - РИА Новости, 26.07.2024
В Молдавии заявили, что страна отказалась от нейтралитета
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) в стратегии национальной обороны обозначила угрозу со стороны России, а это может быть приравнено к... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:43
2024-07-26T14:43
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) в стратегии национальной обороны обозначила угрозу со стороны России, а это может быть приравнено к отказу от нейтралитета, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя в Telegram-канале. Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что Россия, российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. "Молдавия уже объявила Россию главной угрозой национальной безопасности в своей концепции о национальной обороне. Это означает одно - ПДС рассматривает Россию как будущего военного соперника, с которым она собирается воевать. И да - это означает, что ПДС уже отказалась от нейтралитета, так как в ее официальных документах четко обозначен внешний враг", - написал Цырдя. Он выразил недоумением, что власти Молдавии сочли врагом страну, с которой у республике есть договор о дружбе и стратегическом партнерстве. "Враг, который 30 лет нам поставлял самый дешевый газ электричество в Европе, который давал нам свой рынок без квот и ограничений, который давал рабочие места для 500 тысяч молдаван! Господа вы хоть понимаете, что творите? Вы понимаете, что приносите беду на эту землю?" - обратился Цырдя к руководству страны. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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россия, молдавия, евросоюз, нато, в мире
Россия, Молдавия, Евросоюз, НАТО, В мире
В Молдавии заявили, что страна отказалась от нейтралитета

Депутат Цырдя: Молдавия отказалась от нейтралитета, назвав Россию угрозой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) в стратегии национальной обороны обозначила угрозу со стороны России, а это может быть приравнено к отказу от нейтралитета, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя в Telegram-канале.
Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что Россия, российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
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"Молдавия уже объявила Россию главной угрозой национальной безопасности в своей концепции о национальной обороне. Это означает одно - ПДС рассматривает Россию как будущего военного соперника, с которым она собирается воевать. И да - это означает, что ПДС уже отказалась от нейтралитета, так как в ее официальных документах четко обозначен внешний враг", - написал Цырдя.
Он выразил недоумением, что власти Молдавии сочли врагом страну, с которой у республике есть договор о дружбе и стратегическом партнерстве. "Враг, который 30 лет нам поставлял самый дешевый газ электричество в Европе, который давал нам свой рынок без квот и ограничений, который давал рабочие места для 500 тысяч молдаван! Господа вы хоть понимаете, что творите? Вы понимаете, что приносите беду на эту землю?" - обратился Цырдя к руководству страны.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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