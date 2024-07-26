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Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция - РИА Новости, 26.07.2024
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21:21 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/moldavia-1962286213.html
Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция
Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция - РИА Новости, 26.07.2024
Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция
Члену совета АНО "Евразия", гражданскому активисту из Армении Мике Бадаляну в пятницу было отказано во въезде в Молдавию, сообщил журналистам в Кишиневе один из РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:21
2024-07-26T21:21
в мире
молдавия
армения
кишинев
илан шор
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Члену совета АНО "Евразия", гражданскому активисту из Армении Мике Бадаляну в пятницу было отказано во въезде в Молдавию, сообщил журналистам в Кишиневе один из лидеров оппозиционного политблока "Победа" Юрий Витнянский. Бадалян планировал в Молдавии принять участие в презентации программы "Волонтеры Евразии". "Ему не разрешили сойти с борта. На том же рейсе он вернулся в Ереван. Представители властей сообщили, что если он выйдет из самолета, то никто не сможет покинуть борт. Самолет улетел обратно с ним на борту," — сказал Витнянский. Представители блока "Победа" провели перед аэропортом митинг в знак протеста против депортации Бадаляна. Лидер политсилы Илан Шор обвинил власти Молдавии в недружественном жесте. "Общественного деятеля из Армении Мику Бадаляна депортировали из Молдавии наши безумные власти. Без объяснений и законных оснований гостя из дружественной страны просто выдворили. Он летел в республику для презентации волонтерской программы. За это и поплатился. Его вынудили улететь. Так работает "европейская демократия" по версии Санду и правящей партии. Сначала плевали на права собственных граждан, а теперь прессуют соседей!" - написал Шор в своем Teleram-канале.
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в мире, молдавия, армения, кишинев, илан шор
В мире, Молдавия, Армения, Кишинев, Илан Шор
Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция

Оппозиция: Молдавия не пустила в страну члена совета АНО "Евразия" Бадаляну

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Члену совета АНО "Евразия", гражданскому активисту из Армении Мике Бадаляну в пятницу было отказано во въезде в Молдавию, сообщил журналистам в Кишиневе один из лидеров оппозиционного политблока "Победа" Юрий Витнянский.
Бадалян планировал в Молдавии принять участие в презентации программы "Волонтеры Евразии".
"Ему не разрешили сойти с борта. На том же рейсе он вернулся в Ереван. Представители властей сообщили, что если он выйдет из самолета, то никто не сможет покинуть борт. Самолет улетел обратно с ним на борту," — сказал Витнянский.
Представители блока "Победа" провели перед аэропортом митинг в знак протеста против депортации Бадаляна. Лидер политсилы Илан Шор обвинил власти Молдавии в недружественном жесте.
"Общественного деятеля из Армении Мику Бадаляна депортировали из Молдавии наши безумные власти. Без объяснений и законных оснований гостя из дружественной страны просто выдворили. Он летел в республику для презентации волонтерской программы. За это и поплатился. Его вынудили улететь. Так работает "европейская демократия" по версии Санду и правящей партии. Сначала плевали на права собственных граждан, а теперь прессуют соседей!" - написал Шор в своем Teleram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
 
В миреМолдавияАрменияКишиневИлан Шор
 
 
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