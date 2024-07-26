https://ria.ru/20240726/moldavia-1962286213.html

Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция

Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция - РИА Новости, 26.07.2024

Власти не пустили в Молдавию члена совета АНО "Евразия", заявила оппозиция

Члену совета АНО "Евразия", гражданскому активисту из Армении Мике Бадаляну в пятницу было отказано во въезде в Молдавию, сообщил журналистам в Кишиневе один из РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:21

2024-07-26T21:21

2024-07-26T21:21

в мире

молдавия

армения

кишинев

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_0:118:1350:877_1920x0_80_0_0_81459e99c289bb95004fc9998bbf6b59.jpg

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Члену совета АНО "Евразия", гражданскому активисту из Армении Мике Бадаляну в пятницу было отказано во въезде в Молдавию, сообщил журналистам в Кишиневе один из лидеров оппозиционного политблока "Победа" Юрий Витнянский. Бадалян планировал в Молдавии принять участие в презентации программы "Волонтеры Евразии". "Ему не разрешили сойти с борта. На том же рейсе он вернулся в Ереван. Представители властей сообщили, что если он выйдет из самолета, то никто не сможет покинуть борт. Самолет улетел обратно с ним на борту," — сказал Витнянский. Представители блока "Победа" провели перед аэропортом митинг в знак протеста против депортации Бадаляна. Лидер политсилы Илан Шор обвинил власти Молдавии в недружественном жесте. "Общественного деятеля из Армении Мику Бадаляна депортировали из Молдавии наши безумные власти. Без объяснений и законных оснований гостя из дружественной страны просто выдворили. Он летел в республику для презентации волонтерской программы. За это и поплатился. Его вынудили улететь. Так работает "европейская демократия" по версии Санду и правящей партии. Сначала плевали на права собственных граждан, а теперь прессуют соседей!" - написал Шор в своем Teleram-канале.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

молдавия

армения

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, армения, кишинев, илан шор