https://ria.ru/20240726/minusinsk-1962110496.html

В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе

В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе - РИА Новости, 26.07.2024

В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе

Уголовное дело возбуждено после отравления восьми человек, в том числе ребенка, едой в кафе в Минусинске, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:36

2024-07-26T11:36

2024-07-26T11:36

происшествия

минусинск

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления восьми человек, в том числе ребенка, едой в кафе в Минусинске, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "В Минусинске возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания людей после употребления продукции в кафе… Пострадали 8 человек, в том числе 1 несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.По версии следствия, 19 июля несколько человек обратились в инфекционное отделение районной больницы с признаками острой кишечной инфекции. Они рассказали, что днем ранее посещали кафе на Абаканской улице. В ведомстве уточняют, что сейчас в больнице проходят лечение четверо. Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщало, что после употребления шаурмы, купленной в данном кафе, восемь человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Суд в среду приостановил работу кафе на 90 суток.

https://ria.ru/20240725/moskva-1962017286.html

минусинск

красноярский край

россия

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происшествия, минусинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)