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В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе - РИА Новости, 26.07.2024
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11:36 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/minusinsk-1962110496.html
В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе
В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе - РИА Новости, 26.07.2024
В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе
Уголовное дело возбуждено после отравления восьми человек, в том числе ребенка, едой в кафе в Минусинске, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:36
2024-07-26T11:36
происшествия
минусинск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления восьми человек, в том числе ребенка, едой в кафе в Минусинске, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. &quot;В Минусинске возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания людей после употребления продукции в кафе… Пострадали 8 человек, в том числе 1 несовершеннолетний ребенок&quot;, - говорится в сообщении.По версии следствия, 19 июля несколько человек обратились в инфекционное отделение районной больницы с признаками острой кишечной инфекции. Они рассказали, что днем ранее посещали кафе на Абаканской улице. В ведомстве уточняют, что сейчас в больнице проходят лечение четверо. Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщало, что после употребления шаурмы, купленной в данном кафе, восемь человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Суд в среду приостановил работу кафе на 90 суток.
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происшествия, минусинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Минусинске восемь человек отравились шаурмой в кафе

СК возбудил дело после отравления восьми человек шаурмой в кафе в Минусинске

© Fotolia / sarymsakov.comКебаб
Кебаб - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Fotolia / sarymsakov.com
Кебаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления восьми человек, в том числе ребенка, едой в кафе в Минусинске, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«

"В Минусинске возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания людей после употребления продукции в кафе… Пострадали 8 человек, в том числе 1 несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 июля несколько человек обратились в инфекционное отделение районной больницы с признаками острой кишечной инфекции. Они рассказали, что днем ранее посещали кафе на Абаканской улице.
В ведомстве уточняют, что сейчас в больнице проходят лечение четверо.
Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщало, что после употребления шаурмы, купленной в данном кафе, восемь человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Суд в среду приостановил работу кафе на 90 суток.
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ПроисшествияМинусинскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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