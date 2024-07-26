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За неделю в плен сдались 63 солдата ВСУ
За неделю в плен сдались 63 солдата ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
За неделю в плен сдались 63 солдата ВСУ
За минувшую неделю (с 20 по 26 июля) в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих ВСУ, сообщил в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:29
2024-07-26T15:29
2024-07-26T15:29
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За минувшую неделю (с 20 по 26 июля) в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих ВСУ, сообщил в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр",- говорится в сообщении.
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За неделю в плен сдались 63 солдата ВСУ
Минобороны: за неделю в плен к российской армии сдались 63 украинских военных