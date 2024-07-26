https://ria.ru/20240726/minoborony-1962182487.html

Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ

Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ

"Южная" группировка войск за неделю освободила один населенный пункт, отразила 6 контратак, ВСУ потеряли до 4640 военных и 6 танков, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:24

2024-07-26T15:24

2024-07-26T15:43

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю освободила один населенный пункт, отразила 6 контратак, ВСУ потеряли до 4640 военных и 6 танков, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале."В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и улучшено положение по переднему краю… Отражены шесть контратак противника", - говорится в недельной сводке ведомства."ВСУ потеряли до 4640 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, и 44 автомобиля", - отмечается в сообщении.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия полевой артиллерии, из которых 37 - западного производства, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)