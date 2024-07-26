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Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 26.07.2024 (обновлено: 15:43 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/minoborony-1962182487.html
Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ
"Южная" группировка войск за неделю освободила один населенный пункт, отразила 6 контратак, ВСУ потеряли до 4640 военных и 6 танков, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:24
2024-07-26T15:43
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю освободила один населенный пункт, отразила 6 контратак, ВСУ потеряли до 4640 военных и 6 танков, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале."В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и улучшено положение по переднему краю… Отражены шесть контратак противника", - говорится в недельной сводке ведомства."ВСУ потеряли до 4640 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, и 44 автомобиля", - отмечается в сообщении.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия полевой артиллерии, из которых 37 - западного производства, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" за неделю отразила шесть контратак ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 4640 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю освободила один населенный пункт, отразила 6 контратак, ВСУ потеряли до 4640 военных и 6 танков, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и улучшено положение по переднему краю… Отражены шесть контратак противника", - говорится в недельной сводке ведомства.
"ВСУ потеряли до 4640 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, и 44 автомобиля", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия полевой артиллерии, из которых 37 - западного производства, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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