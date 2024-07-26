https://ria.ru/20240726/minoborony-1962141255.html

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 26.07.2024

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:17

2024-07-26T13:17

2024-07-26T13:27

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."26 июля около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

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белгородская область, россия, происшествия