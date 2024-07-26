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ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 26.07.2024
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:17
2024-07-26T13:17
2024-07-26T13:27
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."26 июля около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью